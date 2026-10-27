Diljit Dosanjh Delhi Concert: 2,000 सुरक्षाकर्मी तैनात, 700 मीटर तक ‘नो-कार जोन’, कड़े किए गए सुरक्षा इंतजाम!

पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला कॉन्सर्ट तय कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. यह कार्यक्रम भारत में उनके ‘ऑरा टूर’ की शुरुआत करेगा.

नई दिल्ली. दुनियाभर में अपने गानों से लोगों को नाचने पर मजबूर करे वाले मशहूर पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में होने वाला कॉन्सर्ट चर्चा में है. 30 अक्टूबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह कॉन्सर्ट होने वाला है. इसे लेकर आतंकी खतरा बताया जा रहा है. इस धमकी के बाद भी कॉन्सर्ट को तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा.

दिलजीत दोसांझ का यह कार्यक्रम भारत में उनके ‘ऑरा टूर’ की शुरुआत करेगा. दिल्ली पुलिस ने पहले कॉन्सर्ट की अनुमति रोक दी थी. अब इसको मंजूरी दिए जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि आतंकी खतरे की आशंके की वजह से कार्यक्रम को सुरक्षित करने की विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की जा रही है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने आयोजकों से एक्स्ट्रा पर्सनल सुरक्षा गार्ड तैनात करने को कहा है. इसके अलावा स्टेडियम में एंट्री और एक्जिट के लिए अधिक रास्तों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों और आयोजकों के बीच कॉन्सर्ट में आने वाली संभावित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समन्वय किया जा रहा है.

2000 तक निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने की तैयारी

जानकारी के मुताबिक दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट में शुरुआती योजना के तहत करीब 400 निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने थे. कार्यक्रम के बड़े स्तर और संभावित भीड़ को देखते हुए अब अधिकारियों ने 1,500 से 2,000 तक सुरक्षा कर्मियों की जरूरत बताई है. ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी योजना बनाई जा रही है. इसके तहत स्टेडियम के 500 से 700 मीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही सीमित की जा सकती है. कई इलाकों में केवल कलाकारों को लेकर आने वाली गाड़ियों की ही एंट्री देने पर विचार किया जा रहा है.

From getting called up on stage to getting a shoutout mid-song, you’re not just watching the show. 🥹 YOU COULD BE THE ONE HE NOTICES. 🫵🏻❤️‍🔥 🎟️ Consider this as your sign to show up! Ticket link in bio. #DiljitDosanjh #Concert #PunjabiMusic #Live #AuraIndiaTour #RuPay #ChivasLuxeCollectivePerfumes (1/2) — BookMyShow.Live (@Bookmyshow_live) October 27, 2026



आपको बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करीब 55000 लोगों के बैठने की क्षमता है. ऐसे में अधिकारियों को बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजक दिलजीत के प्रदर्शन के लिए बनाए जाने वाले रैंप को लंबा करने पर भी विचार कर रहे हैं. इससे सिंगर दर्शकों के और करीब पहुंचकर उनसे बातचीत कर सकेंगे. इस प्रस्ताव पर अभी चर्चा जारी है. अंतिम फैसला सुरक्षा संबंधी चिंताओं और जरूरी मंजूरियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा.

खालिस्तानी संगठन से धमकी मिलने की खबर

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर संभावित खतरे की जानकारी टिकट बुक करने वाली कंपनी Bookmyshow को दी है. एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि दिलजीत को कथित तौर पर खालिस्तानी संगठन से धमकी मिली है. वहीं, 27 नवंबर को मुंबई में होने वाले उनके कॉन्सर्ट को भी ईमेल के जरिए धमकी मिलने की खबर है. इस मामले की जांच की जा रही है. हालांकि, अभी तक धमकी से जुड़ी पूरी जानकारी और उसकी सच्चाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयारी कर रही हैं.