Haryana News: चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीवाली से पहले आएगी सैलरी, प्रशासन ने दिया निर्देश

चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए विशेष घोषणा की है। इस साल दीवाली से पहले ही कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट, आउटसोर्सिंग और डीसी रेट कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 का वेतन 6 नवंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं।

Haryana News: चंडीगढ़ प्रशासन ने कर्मचारियों के लिए विशेष घोषणा की है। इस साल दीवाली से पहले ही कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट, आउटसोर्सिंग और डीसी रेट कर्मचारियों को अक्टूबर 2026 का वेतन 6 नवंबर तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दीवाली के त्योहार को देखते हुए लिया गया है।

6 नवंबर तक मिलेगा वेतन

वित्त विभाग की अकाउंट्स ब्रांच की ओर से 22 अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 8 नवंबर को रविवार के दिन दिवाली होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को संबंधित कर्मचारियों के वेतन बिल तुरंत तैयार कर प्रोसेस करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 6 नवंबर, शुक्रवार तक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

समय पर वेतन देने के निर्देश

प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इन श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन हर महीने अगले महीने के पहले सप्ताह में समय पर जारी किया जाए। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन मिलने में देरी के कारण होने वाली आर्थिक परेशानी से बचाना है।