Dhamaal 4 Worldwide Collection: The Odyssey भी नहीं रोक पाई ‘धमाल 4’ की रफ्तार, Ajay Devgn ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर

क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी से कड़े मुकाबले के बावजूद अजय देवगन की धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर मज़बूत पकड़ बनाए हुए है। खबर है कि इस कॉमेडी एंटरटेनर ने भारत में ₹101 करोड़ का नेट कलेक्शन पार कर लिया है और दुनिया भर में लगभग ₹139.78 करोड़ कमाए हैं।

Dhamaal 4 Worldwide Collection: अजय देवगन की मल्टी-स्टारर कॉमेडी धमाल 4 क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी से नए कॉम्पिटिशन का सामना करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए हुए है। 10 जुलाई को थिएटर में रिलीज़ हुई इस फिल्म का प्रमोशनल बज़ काफी कम था

लेकिन यह दर्शकों को खींचने और थिएटर में शानदार कमाई करने में कामयाब रही। कथित तौर पर दुनिया भर में इसके कलेक्शन ने ₹150 करोड़ के माइलस्टोन के करीब पहुंचने के साथ धमाल 4 ने साबित कर दिया है कि यह पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी अभी भी दर्शकों की गहरी दिलचस्पी बनाए हुए है।

धमाल 4 ने वीकेंड में ज़बरदस्त ओपनिंग की

खबर है कि फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ₹14 करोड़ के साथ ओपनिंग की, इससे पहले कि इसके पहले वीकेंड में शानदार ग्रोथ देखी गई। दूसरे दिन कलेक्शन बढ़कर लगभग ₹22.50 करोड़ हो गया इसके बाद तीसरे दिन ₹28.50 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई हुई। वीकेंड के अच्छे नंबरों ने धमाल 4 को अच्छी रफ़्तार दी जिससे फ़िल्म को ज़रूरी वीकडेज़ में आने से पहले अच्छी-खासी कमाई करने में मदद मिली।

धमाल 4 का 8वें दिन का बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन

एक सफल वीकेंड के बाद, अजय देवगन की इस फ़िल्म ने वीकडेज़ में उम्मीद के मुताबिक धीमी कमाई की। सैकनिल्क के शुरुआती अंदाज़ों के मुताबिक धमाल 4 ने अपने दूसरे शुक्रवार, यानी 8वें दिन लगभग ₹5.50 करोड़ कमाए। इसके साथ, फ़िल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन कथित तौर पर ₹101.50 करोड़ हो गया है, जिससे यह ₹100 करोड़ के बड़े माइलस्टोन को पार कर गई है।

दुनिया भर में कलेक्शन ₹150 करोड़ के करीब

धमाल 4 ने ग्लोबल बॉक्स ऑफ़िस पर भी अच्छी पकड़ बनाए रखी है। खबर है कि फिल्म ने अब तक दुनिया भर में करीब ₹139.78 करोड़ कमा लिए हैं। आगे एक और वीकेंड है इस कॉमेडी एंटरटेनर की नज़र अब दुनिया भर में ₹150 करोड़ के बेंचमार्क पर है। आने वाले दिनों में इसका परफॉर्मेंस यह तय करने में अहम होगा कि यह थिएटर में अपनी दौड़ को कितना आगे बढ़ा सकती है।

8वें दिन का इंडिया कलेक्शन: ₹5.50 करोड़

टोटल इंडिया नेट कलेक्शन: ₹101.50 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹139.78 करोड़

द ओडिसी एक बड़ी बॉक्स ऑफिस चैलेंजर के तौर पर उभरी

धमाल 4 के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती द ओडिसी है, जो 17 जुलाई को सिनेमाघरों में आई थी। खबर है कि हॉलीवुड की इस एपिक ने इंडिया में करीब ₹17 करोड़ से ओपनिंग की, जो धमाल 4 की 8वें दिन की कमाई से काफी ज़्यादा है।

हालांकि नई रिलीज़ ने धमाल 4 की रफ़्तार को तुरंत कम नहीं किया, लेकिन स्क्रीन और दर्शकों के लिए बढ़ते कॉम्पिटिशन से आने वाले दिनों में इसके कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। इसलिए दूसरा वीकेंड अजय देवगन की कॉमेडी के लिए एक ज़रूरी टेस्ट होगा।

धमाल 4 के बारे में

इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी धमाल 4 पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइज़ का चौथा पार्ट है, इससे पहले धमाल (2007), डबल धमाल (2011) और टोटल धमाल (2019) आ चुकी हैं। फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया है। अपने कलाकारों और फ्रैंचाइज़ अपील के साथ धमाल 4 कड़े कॉम्पिटिशन के बावजूद बॉक्स-ऑफिस पर मज़बूती से टिके रहने की अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है।