Bihar Heli Tourism: सिर्फ 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर से घूमें पटना ! सस्ते में होगा बिहार के इन खास पर्यटन स्थलों का दीदार

Bihar Heli Tourism Scheme 2026: बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली-टूरिज्म सेवा की शुरुआत की गई है। अब लोग सिर्फ 2100 रुपये में पटना का आसमानी सफर यानी हेलीकॉप्टर जॉयराइड का आनंद ले सकेंगे। इस योजना के तहत पटना को राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को नया अनुभव देने के साथ-साथ राज्य के पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देना है।

Bihar Heli Tourism: बिहार में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नई-नई योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। अब सरकार ने हेली-टूरिज्म (Heli Tourism) की शुरुआत की है। इसमें पर्यटक हेलीकॉप्टर से पटना शहर का नजारा देख सकेंगे। इसके लिए पटना एरियल जॉयराइड की कीमत सिर्फ 2100 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। यह पहल बिहार के पर्यटन स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने और लोगों को एक नया यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बिहार ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। हेली-टूरिज्म के जरिए प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस को बढ़ावा देने की योजना है:

क्या है बिहार हेली-टूरिज्म योजना?

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस स्कीम 2026 के तहत इस योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की पहुंच आसान बनाना है। पहले चरण में पटना को राजगीर, कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर और वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ा गया है। सरकार का मानना है कि हेलीकॉप्टर सेवा से टूरिस्ट का समय बचेगा और बिहार के उन पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा, जहां सड़क मार्ग से पहुंचने में ज्यादा समय लगता है।

पटना हेलीकॉप्टर जॉयराइड की खासियत

पटना शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर से घूमने वाली इस जॉयराइड को खास तौर पर वीकेंड टूरिस्ट अनुभव के रूप में शुरू किया गया है। इसमें लोग कुछ मिनटों के लिए आसमान से राजधानी पटना के प्रमुख हिस्सों का नजारा देख सकेंगे। इस जॉयराइड की कीमत सिर्फ 2100 रुपये प्रति सीट है। इसका रूट पटना शहर का हवाई भ्रमण है। इस जॉयराइड का संचालन वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को किया जा रहा है। एक उड़ान में सीमित यात्रियों को मौका दिया जाएगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास आकर्षण होगी, जो पहली बार हेलीकॉप्टर से उड़ान का अनुभव लेना चाहते हैं।

कितना होगा दूसरे पर्यटन स्थलों का किराया?

पटना जॉयराइड: 2100 रुपये प्रति व्यक्ति

पटना से राजगीर: 4000 रुपये प्रति व्यक्ति

पटना से वाल्मीकिनगर: 5000 रुपये प्रति व्यक्ति

पटना से कैमूर (मां मुंडेश्वरी मंदिर): 6000 रुपये प्रति व्यक्ति

किन पर्यटन स्थलों को मिलेगा फायदा?

बिहार ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। हेली-टूरिज्म के जरिए इन प्रमुख स्थानों को बढ़ावा देने की योजना है। राजगीर बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के लिए जाना जाता है। यहां विश्व शांति स्तूप, प्राचीन अवशेष और प्राकृतिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं। वाल्मीकिनगर बिहार का प्रमुख वन पर्यटन क्षेत्र है। यहां स्थित वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

बुकिंग और संचालन कैसे होगा?

हेली-टूरिज्म सेवा की बुकिंग के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है। योजना का संचालन बिहार पर्यटन विभाग और संबंधित विमानन एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है। शुरुआत में यह सेवा सीमित अवधि और निर्धारित दिनों में संचालित होगी, जिसे भविष्य में विस्तार देने की योजना है। हवाई यात्रा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। बिहार में हेली-टूरिज्म की शुरुआत राज्य के पर्यटन क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। 2100 रुपये की पटना जॉयराइड आम लोगों को हेलीकॉप्टर उड़ान का अनुभव देने के साथ-साथ बिहार की खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखने का मौका देगी।