कमबैक का काउंटडाउन शुरू! लंबे इंतजार के बाद लौट रहे हैं ये सितारे, गोविंदा से प्रीति जिंटा तक करेंगे धमाकेदार वापसी

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Kamesh Dwivedi
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Bollywood Actors Comeback: बॉलीवुड के कई मशहूर सितारे एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं. लंबे समय बाद ये स्टार्स अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
govinda and preity zinta
बॉलीवुड की दुनिया के चर्चित सितारे अब बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रहे हैं. इस लिस्ट में गोविंदा और प्रीति जिंटा भी शामिल हैं.

हिंदी सिनेमा की दुनिया के कई ऐसे सितारे हैं, जो लंबे समय बाद वापसी करने के लिए तैयार हैं. इस लिस्ट में गोविंदा और प्रीति जिंटा जैसे दिग्गज एक्टर्स शामिल हैं. स्क्रीन से लंबे ब्रेक के बाद, ये एक्टर अब स्पॉटलाइट में लौटने की तैयारी कर रहे हैं.

गोविंदा

90 के दशक के जाने-माने अभिनेता गोविंदा की बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी को बेताब हैं. उन्होंने 13 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूपा को एक हीरोइन के तौर पर ऑफिशियली अनाउंस किया. यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें वह न सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं बल्कि खुद इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. उन्होंने नई एक्ट्रेस रानी स्वर्णकार को अपनी लीडिंग लेडी के तौर पर इंट्रोड्यूस किया और सालों तक साइडलाइन किए जाने के बारे में बताया. आपको बता दें कि अभिनेता की आखिरी थिएटर लीड फिल्म 2019 में ‘रंगीला राजा’ थी और अब 7 साल बाद, फिर से वह कमबैक करने के लिए तैयार हैं.

govinda

इमरान खान

बॉलीवुड की दुनिया के चार्मिंग बॉय इमरान खान साल 2015 में अचानक बॉलीवुड से दूर हो गए. एक्टिंग से एक दशक दूर रहने के बाद, इमरान इस साल अपने चाचा आमिर खान और वीर दास की फिल्म ‘हैप्पी पटेल’ में एक कैमियो के ज़रिए स्क्रीन पर वापस आए. लेकिन ऑफिशियल वापसी आने वाली अधूरे हम अधूरे तुम से होगी, जो एक नेटफ्लिक्स रोमांटिक ड्रामा है जिसे ब्रेक के बाद के दानिश असलम ने डायरेक्ट किया है, और इसमें भूमि पेडनेकर को-स्टार हैं. इमरान इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं.

imran khan

प्रीति जिंटा

प्रीति जिंटा भी जल्दी बड़े पर्दे पर जोरदार वापसी करने के लिए तैयार हैं. अभिनेत्री आगामी 14 अगस्त को सनी देओल, शबाना आजमी और अली फजल के साथ फिल्म ‘बंटवारा 1947’ में दिखेंगी. फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. एक्ट्रेस को आखिरी बार थिएटर लीड फिल्म 2018 में ‘भैयाजी सुपरहिट’ थी.

preity zinta

सेलिना जेटली

जुलाई 2026 में अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अनाउंस किया कि वह 15 साल बाद सिस्टर निबेदिता के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जो स्वामी विवेकानंद के आयरिश मूल के शिष्य पर एक बायोपिक है, जिसे नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर राम कमल मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘इस पल तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी ही आग से गुजरना पड़ा.’

celina jaitley