Bharatgas Lite ZIP: ग्राहकों को मिलेगा पारदर्शी और हल्का गैस सिलेंडर ! एक्सप्रेस डिलीवरी भी होगी, BPCL की नई सर्विस लॉन्च

Bharatgas Lite ZIP Service Launched: भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने ग्राहकों के लिए भारतगैस लाइट जिप नाम की नई प्रीमियम एलपीजी सेवा शुरू की है। इसके तहत हल्का और पारदर्शी कंपोजिट गैस सिलेंडर, एक्सप्रेस डिलीवरी और तेजी से नया कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी 15 अगस्त 2026 तक इस सेवा को 24 राज्यों के 100 शहरों में शुरू करने की तैयारी कर रही है।

New Bharatgas Lite ZIP Service: अगर गैस सिलेंडर बदलते समय सबसे बड़ी परेशानी उसका वजन लगता है, तो अब राहत मिलने वाली है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा एलपीजी सिलेंडर जो हल्का हो, जंग न लगे और बाहर से ही पता चल जाए कि उसमें कितनी गैस बची है। इतना ही नहीं, सिलेंडर की डिलीवरी भी पहले से ज्यादा तेज मिले। ग्राहकों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने ग्राहकों के लिए भारतगैस लाइट जिप (Bharatgas Lite ZIP) नाम से नई प्रीमियम एलपीजी सेवा लॉन्च की है। इस सेवा के तहत हल्के कंपोजिट गैस सिलेंडर, तेजी से नया कनेक्शन और एक्सप्रेस डिलीवरी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। कंपनी का उद्देश्य गैस सिलेंडर का इस्तेमाल पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाना है।

15 अगस्त तक 100 शहरों में पहुंचेगी सेवा

इस नई सेवा की शुरुआत फिलहाल मुंबई से की गई है। BPCL का लक्ष्य है कि 15 अगस्त 2026 तक इसे देश के 24 राज्यों के 100 शहरों तक पहुंचा दिया जाए। इससे आने वाले समय में बड़ी संख्या में ग्राहकों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत नया भारतगैस लाइट कंपोजिट सिलेंडर है। यह पारंपरिक स्टील सिलेंडर की तुलना में काफी हल्का है, इसलिए इसे उठाना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और छोटे परिवारों के लिए यह सिलेंडर काफी उपयोगी माना जा रहा है।

नए सिलेंडर की 5 खास बातें

इस कंपोजिट सिलेंडर में कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। स्टील सिलेंडर की तुलना में काफी हल्का है। जंग नहीं लगती, इसलिए लंबे समय तक टिकाऊ है। पारदर्शी बॉडी से आसानी से पता चलता है कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। बेहतर सुरक्षा के लिए आधुनिक सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। आकर्षक और आधुनिक डिजाइन है। यह सर्विस खासतौर पर इन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो छोटे या किराए के मकान में रहते हैं। महिलाओं, छात्रों, नौकरीपेशा और बुजुर्गों के लिए यह सिलेंडर फायदेमंद रहेगा। हल्का सिलेंडर होने से इसे संभालना आसान होगा, जबकि एक्सप्रेस डिलीवरी से गैस खत्म होने पर लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी।

LPG सेक्टर में बढ़ रहा कॉम्पटीशन

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकारी तेल कंपनियां लगातार नई सेवाएं शुरू कर रही हैं। हाल ही में HPCL ने Swiggy Instamart के साथ मिलकर ऑन-डिमांड एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी सेवा शुरू की थी। इसके अलावा कंपनी ने HP Navya नाम से हल्का कंपोजिट सिलेंडर भी लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु से हुई है। नया गैस सिलेंडर ग्राहकों को बेहतर और आधुनिक अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। BPCL का मानना है कि अगर यह सेवा सफल रहती है, तो आने वाले समय में गैस बुकिंग, डिलीवरी और सिलेंडर इस्तेमाल करने का तरीका पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और स्मार्ट हो जाएगा।