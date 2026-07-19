Delhi Mein Kab Hogi Baarish: दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, जानें कब होगी बारिश?

Delhi Mein Kab Hogi Baarish: दिल्ली में गर्मी और उमस के बीच मौसम बदलने के संकेत हैं. लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान है. ऐसे में आइए जानते हैं कब बरसेंगे दिल्ली में बादल.

Delhi Mein Kab Hogi Baarish: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. दिन के समय तेज गर्मी के साथ-साथ रातें भी काफी असहज बनी हुई हैं. हालांकि, अब मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में राजधानी को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

रविवार यानी 19 जुलाई को दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. दिन के ज्यादातर हिस्से में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद हल्की बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है.

20 से 25 जुलाई तक बारिश का दौर संभव

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि दोपहर बाद हल्की बारिश के साथ 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हालांकि, बारिश के बावजूद वातावरण में नमी बनी रहने की संभावना है.

तापमान अब भी सामान्य से ऊपर

दिल्ली में गर्मी का असर अभी भी बरकरार है. शुक्रवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले पांच वर्षों में जुलाई महीने का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान रहा. शनिवार को तापमान थोड़ा कम होकर 30.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, लेकिन फिर बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

ये तापमान सामान्य से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है. रविवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

अलग-अलग इलाकों में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान

रविवार को दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों पर न्यूनतम तापमान में अंतर देखने को मिला. सफदरजंग में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड में 29.2 डिग्री, पालम में 29 डिग्री, अयानगर में 29.4 डिग्री और रिज इलाके में न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बारिश और हवाओं के कारण दिल्लीवासियों को लंबे समय से जारी गर्मी और उमस से कुछ राहत मिल सकती है.