Punjab Haryana Delhi Weather Today: पंजाब से लेकर हरियाणा तक जानें कब होगी बारिश, क्या कहता है मौसम विभाग?

Punjab, Haryana, Delhi Mein Kab Hogi Baarish | Today's Weather: मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के बावजूद कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. IMD ने पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत में बारिश की संभावना जताई है, जबकि राजस्थान में गर्मी बढ़ी है. आइए जानते हैं कब गरजेंगे बादल

Punjab, Haryana, Delhi Mein Kab Hogi Baarish | Today’s Weather: दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं, वहीं पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई इलाकों में अब भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 15 जुलाई को कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन राज्यों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है.

बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट (Himachal Pradesh Mein Kab Hogi Baarish)

बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. IMD ने इन क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली समेत उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम (Punjab, Haryana, Delhi Mein Kab Hogi Baarish)

पंजाब (Punjab Mein Kab Hogi Baarish), हरियाणा (Haryana Mein Kab Hogi Baarish), दिल्ली (Delhi Mein Kab Hogi Baarish), जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir Mein Kab Hogi Baarish) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में बादलों की गरज और बिजली चमकने की स्थिति बन सकती है. इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत हैं. गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में भी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

राजस्थान में बढ़ी गर्मी

मानसून के कमजोर पड़ने का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है. राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि कई इलाकों में गर्मी का असर बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलीं. गंगानगर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सिरोही में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है.