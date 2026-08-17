Antara Banerjee: आरपीएफ जवान पर हमले में नाम आने पर एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी ने दी सफाई, बताया सच

एक्ट्रेस-मॉडल अंतरा बनर्जी पर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ जवानों संग लड़ाई का मामला सामने आया है। हालांकि एक्ट्रेस ने सफाई दी है और कहा कि वो कोई और मॉडल थी जिनका नाम सिमिलर।

कहा- इस पूरे मामले से मेरा कोई संबंध नहीं

Antara Banerjee, (आज समाज), मुंबई: टेलीविजन एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी का नाम ट्रेन में आरपीएफ जवान पर रेजर से हमले के मामले में नाम सामने आया था। हालांकि अब पता चला है कि अंतरा बनर्जी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक्ट्रेस की टीम ने सफाई देते हुए कहा है कि इस पूरे मामले से उनका कोई संबंध नहीं है। टीम ने बताया कि एफआईआर में जिस महिला का नाम है, वो अंतरा सोहम बनर्जी हैं जो ठाणे की एक मॉडल हैं। वो और टीवी एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी, दोनों बिल्कुल अलग-अलग शख्स हैं।

ऐसे शुरू हुआ था विवाद

पूरे घटनाक्रम की बात करें तो ये घटना बोरिवली और दहानू के बीच हुई है। इसकी शुरूआत तब हुई जब अंतरा सोहम बनर्जी नाम की एक मॉडल बिना इजाजत के एक रिजर्व सीट पर बैठ गई। जब उनसे सीट खाली करने को कहा गया तो वे नहीं मानीं। इसके बाद टिकट कलेक्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर आरपीएफ के सहायक सब इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा और कॉन्सटेबल राजेश कुमार मौके पर पहुंचे।

कपड़े उतारे और रेजर से वार किया

लेकिन मामले को संभालने का प्रयास करने के दौरान अंतरा गुस्सा गई और उन्होंने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और रेजर से वार भी किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर यामिनीकांत मिश्रा घायल हो गए। वहीं गुस्साई अंतरा ने ट्रेन का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की जिसके बाद कथित रूप से वे भी घायल हो गई। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब एक घंटे तक चला। इसके बाद एक्ट्रेस को दहानू स्टेशन पर उतार पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद अगले दिन बोरेवली रेलवे पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने नोटिस जारी कर दी जमानत

फिलहाल मॉडल के खिलाफ सुरक्षा को खतरे में डालने और वायलेंस फैलाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें नोटिस दी गई और जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं एक्ट्रेस अंतरा बनर्जी की बात करें तो उनका जन्म बंगाल में हुआ था। वे टीवी की दुनिया का पॉपुलर चेहरा हैं। उन्होंने लाल इश्क, कसौटी जिंदगी की और कवच 2 जैसे सीरियल्स में काम किया है। फिलहाल एक्ट्रेस ने अपनी ओर से स्टेटमेंट जारी कर सफाई दे दी है।