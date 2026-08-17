Surya Gochar 2026: एक साल बाद अपनी ही राशि सिंह में लौटे सूर्य देव, ज्योतिष में क्यों खास माना जाता है ये गोचर?

ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मबल से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व का गुण बढ़ सकता है।

ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है

Surya Gochar 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष में सूर्य देव को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक सेवा का कारक माना गया है। द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को सूर्य देव कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि यानी खुद की राशि सिंह में प्रवेश कर चुके हैं। इस गोचर के साथ ही सिंह संक्रांति का आरंभ हो गया है। वैसे तो सूर्य देव हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन अपने ही घर यानी सिंह राशि में उनका यह आगमन बेहद शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। आइए समझते हैं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह गोचर इतना खास क्यों है और इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं।

राशि परिवर्तन को सिंह संक्रांति कहा जाता है

द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजकर 3 मिनट पर सूर्य देव ने कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश किया। सूर्य के इस राशि परिवर्तन को सिंह संक्रांति कहा जाता है। सूर्य देव करीब एक महीने तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। इन्हें आत्मा, आत्मविश्वास, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, पिता, नेतृत्व क्षमता, प्रशासन और सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य के राशि परिवर्तन को ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना माना जाता है।

हर महीने राशि बदलते हैं सूर्य, फिर सिंह गोचर क्यों खास?

सूर्य देव लगभग एक महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस तरह लगभग एक साल में वह सभी 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। लेकिन सिंह राशि में उनका गोचर सामान्य राशि परिवर्तन से कुछ अलग माना जाता है, क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और इसका स्वामी सूर्य स्वयं हैं। इसलिए जब सूर्य सिंह में आते हैं तो उन्हें अपनी ही राशि में स्थान मिलता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में होना उसकी स्थिति को मजबूत करता है। इसी वजह से सिंह राशि में सूर्य के गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है।

सूर्य की मजबूत स्थिति का क्या मतलब है?

ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मबल से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व का गुण बढ़ सकता है। वहीं कमजोर सूर्य को आत्मविश्वास की कमी, मान-सम्मान में उतार-चढ़ाव और पिता या अधिकारियों से जुड़े मामलों में परेशानी से जोड़कर देखा जाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है जो प्रशासन, सरकारी सेवा, नेतृत्व, राजनीति, प्रबंधन या ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं जहां पद और प्रतिष्ठा की भूमिका अधिक होती है।

करियर के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है सूर्य का सिंह गोचर?

सूर्य को करियर और अधिकार का प्रमुख कारक माना जाता है। सिंह राशि में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के भीतर अपने काम को लेकर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने वाली मानी जाती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने के अवसर बन सकते हैं।

पिता और परिवार से जुड़े मामलों पर भी असर

ज्योतिष में सूर्य का संबंध पिता से माना जाता है। इसलिए सूर्य के सिंह राशि में आने के दौरान पिता के साथ संबंधों, उनकी सलाह और उनके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेकर भी लोग विशेष ध्यान देते हैं। यह समय पिता से मार्गदर्शन लेने, परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को समझने और बड़ों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के लिए अच्छा माना जाता है।

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