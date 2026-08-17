Ott Release This Week: इस हफ्ते OTT पर एंटरटेनमेंट की बौछार! रिलीज हो रहीं ये 5 बड़ी फिल्में-सीरीज

Ott Release This Week: आज 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के बीच OTT पर रोमांस, कॉमेडी, सुपरहीरो और क्राइम का तड़का देखने को मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कब कौन सी फिल्में रिलीज होंगी.

Ott Release This Week: अगर आप इस हफ्ते OTT पर कुछ नया और मनोरंजन देखने की तलाश में हैं, तो आपकी वॉचलिस्ट के लिए कई शानदार ऑप्शन तैयार हैं. 17 से 23 अगस्त 2026 के बीच Netflix और JioHotstar समेत मेन OTT प्लेटफॉर्म्स पर रोमांस, कॉमेडी, क्राइम और सुपरहीरो ड्रामा से जुड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं.

Lanterns

कहां देखें: JioHotstar

रिलीज डेट: 17 अगस्त 2026

DC की दुनिया से जुड़ी ये लाइव-एक्शन सीरीज ग्रीन लैंटर्न के दिग्गज सदस्य Hal Jordan और नए भर्ती हुए John Stewart की कहानी पर केंद्रित है. दोनों अमेरिका के ग्रामीण इलाके में हुई एक रहस्यमयी हत्या की जांच करते हैं. सुपरहीरो एक्शन के साथ रहस्य और अपराध का मेल इसे इस हफ्ते की खास रिलीज बना सकता है.

Pyaar Prema Kalyanam

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 21 अगस्त 2026

ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म Elan ने लिखी, निर्देशित और इसमें एक्टिंग भी किया है. फिल्म में Saanve Megghana भी अहम भूमिका में हैं. कहानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है, जो शादी के बाद भी अपने परिवार के घर में रहने का फैसला करती है. ऐसे में उसका नया पति अपने ससुराल में ही रहने वाले दामाद की भूमिका में आ जाता है.

Outer Banks Season 5

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 20 अगस्त 2026

लोकप्रिय सीरीज Outer Banks का पांचवां और अंतिम सीजन 10 एपिसोड के साथ आएगा और सभी एपिसोड एक साथ रिलीज किए जाएंगे. कहानी में Pogues एक दर्दनाक नुकसान के बाद बदला और मुक्ति की तलाश में निकलते हैं. उनका लक्ष्य रहस्यमयी Blue Crown को हासिल करना है, लेकिन इस दौरान पुराने दुश्मनों से भी सामना होता है.

Welcome to the Jungle

कहां देखें: JioHotstar

रिलीज डेट: 21 अगस्त 2026

इस कॉमेडी-ड्रामा में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पटानी सहित कई सितारे नजर आएंगे. कहानी एक अमीर कारोबारी की है, जो इनकम टैक्स विभाग से अपना गैरकानूनी काला धन छिपाने के लिए एक बेहद बड़ी और खराब फिल्म को फाइनेंस करने का फैसला करता है.

Average Joe Season 2

कहां देखें: Netflix

रिलीज डेट: 19 अगस्त 2026

सीजन 1 की अराजक घटनाओं के बाद कहानी आगे बढ़ती है. रूसी माफिया से जुड़ा नया खतरा Joe Washington और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ा देता है. इसके बाद आम प्लंबर से अनिच्छुक फाइटर बने Joe और उसके साथी लियोन, कैथी और टच पिट्सबर्ग छोड़ देते हैं.