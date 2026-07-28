90s Hot Bollywood Actress: 90s की वो हसीनाएं जिनकी खूबसूरती के आगे आज की एक्ट्रेसेस भी लगती हैं फीकी!

90s Hot Bollywood Actress: 90 के दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेसेज ने अपनी खूबसूरती, शानदार एक्टिंग और स्टाइल से हिंदी सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी. रेखा, अमृता सिंह, जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियां आज भी अपनी कला और आकर्षण के लिए याद की जाती हैं.

90s Hot Bollywood Actress: 1980 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए एक ऐसा दौर था, जब फिल्मों में ग्लैमर, शानदार कहानियों और बेहतरीन कलाकारों का अनोखा मेल देखने को मिलता था. इस समय की एक्ट्रेस ने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी दमदार अदाकारी और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.

उस दौर की कई एक्ट्रेस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस, स्टाइल और व्यक्तित्व के कारण भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनीं. उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है और वे हिंदी सिनेमा की यादगार हस्तियों में गिनी जाती हैं. आइए जानते हैं 80 के दशक की उन खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में, जिन्होंने अपने हुनर और आकर्षण से एक अलग पहचान बनाई.

रेखा

रेखा 90 के दशक की सबसे चर्चित और लोकप्रिय एक्ट्रेस में शामिल थीं. उनकी खूबसूरती, शानदार संवाद अदायगी और पर्दे पर प्रभावशाली मौजूदगी ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे खास एक्ट्रेस में जगह दिलाई.

रेखा ने अपने एक्टिंग से हर तरह के किरदारों में जान डाल दी. उनकी शालीनता, स्टाइल और आत्मविश्वास ने उन्हें उस दौर की फैशन आइकन भी बना दिया. आज भी रेखा का नाम हिंदी सिनेमा की महान एक्ट्रेस में लिया जाता है.

अमृता सिंह

अमृता सिंह ने 90 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग और अनोखे अंदाज से लोगों का ध्यान आकर्षित किया. उनकी बोल्ड पर्सनैलिटी और शानदार एक्टिं ने उन्हें अपने समय की फेमस एक्ट्रेसेज में शामिल कर दिया.

फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि बेहतरीन प्रतिभा की भी मालिक हैं.

पद्मिनी कोल्हापुरे

पद्मिनी कोल्हापुरे 90 के दशक की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेज में से एक थीं. उनकी मासूम मुस्कान, भावपूर्ण आंखें और स्वाभाविक अभिनय ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद फेमस बना दिया. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से अपनी अलग पहचान बना ली थी. भावनात्मक और गंभीर भूमिकाओं को निभाने की उनकी कला ने उन्हें हिंदी सिनेमा की यादगार एक्ट्रेस में शामिल किया.

मीनाक्षी शेषाद्रि

मीनाक्षी शेषाद्रि 90 के दशक की उन एक्ट्रेसेज में थीं, जिन्होंने खूबसूरती के साथ-साथ अपने एक्टिंग और डांसिंग टैलेंट से भी लोगों को प्रभावित किया.

उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में जगह दिलाई. रोमांटिक से लेकर गंभीर किरदारों तक, उन्होंने हर भूमिका को पूरी लगन के साथ निभाया.

किमी काटकर

किमी काटकर 90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस में गिनी जाती थीं. अपनी आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और बोल्ड अंदाज के कारण उन्होंने दर्शकों के बीच अलग पहचान बनाई.

उनका नाम खासतौर पर ग्लैमरस भूमिकाओं और यादगार गानों से जुड़ा रहा. उनकी स्टाइल और आत्मविश्वास ने उन्हें उस दौर की चर्चित एक्ट्रेसेज में शामिल किया.

पूनम ढिल्लों

पूनम ढिल्लों 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेसेज में से एक थीं. उनकी प्यारी मुस्कान और सादगी ने उन्हें लोगों का पसंदीदा बना दिया.

उन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए और अपनी एक्टिंग क्षमता से साबित किया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं.

जया प्रदा

जया प्रदा भारतीय सिनेमा की उन एक्ट्रेसेज में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, शालीनता और शानदार अभिनय से लंबा सफर तय किया.