नोएडा में हो रही भारी बारिश से मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना डिवाइडर अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि सुबह से लगातार हो रही बारिश से यह हादसा हुआ। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है।

Metro divider collapsed in Noida: नोएडा में हो रही भारी बारिश से मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना डिवाइडर अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि सुबह से लगातार हो रही बारिश से यह हादसा हुआ। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है।

नोएडा में मंगलवार सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पिलर के नीचे बना डिवाइडर तेज आवाज के साथ अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। डिवाइडर का करीब 50 मीटर से ज्यादा लंबा हिस्सा टूटकर गिरा है।

घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। घटनास्थल का जायजा एसीपी ने खुद लिया। साथ ही, संबंधित थाने के एसएचओ भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। घटना की सूचना नोएडा अथॉरिटी को भी दी गई, जिसके बाद अधिकारी डिवाइडर गिरने की वजह और नुकसान का आकलन कर रहे हैं।