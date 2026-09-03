शादियों में आज भी बजता है 27 साल पुराना गाना, 5 मशहूर सिंगर्स ने गाया, सलमान-सैफ के अंदाज ने लूटी महफिल

1999 की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' का 'सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी' गाना आज भी शादियों की रौनक बढ़ाता है। इसमें नई दुल्हन को पूरे परिवार से मजेदार अंदाज में मिलवाया जाता है।

90s Famous Marriage Song: शादी-ब्याह का जश्न बॉलीवुड के पुराने गानों के बिना अधूरा सा लगता है। खासकर 90 के दशक के गाने आज भी समारोह में ऐसा रंग भर देते हैं कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है। पुरानी फिल्मों के शादी वाले गाने आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं। उस दौर के गीतों में सिर्फ डांस और मस्ती नहीं होती थी, बल्कि परिवार की बॉन्डिंग, रिश्तों की गर्माहट और भारतीय शादी की परंपराओं की झलक भी दिखाई देती थी। यही वजह है कि कई पुराने गाने आज के मॉडर्न वेडिंग फंक्शन्स में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं, जितने अपनी रिलीज के समय थे। दूल्हा-दुल्हन की एंट्री से लेकर विदाई तक गानों की लंबी फेहरिस्त होती है, लेकिन एक गाना ऐसा है जो नई दुल्हन के ससुराल पहुंचने पर खास तौर पर याद आता है।

दुल्हन को परिवार से मिलवाने का खास अंदाज

हम बात कर रहे हैं साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ के लोकप्रिय गाने ‘सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी’ की। फिल्म को रिलीज हुए करीब 27 साल हो चुके हैं, लेकिन इस गाने की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। गाने की सबसे खास बात इसका अनोखा अंदाज है। इसमें नई दुल्हन को परिवार के एक-एक सदस्य से परिचित कराया जाता है। शुरुआत घर के मुखिया रामकिशन यानी आलोक नाथ से होती है। इसके बाद सासू मां, ननद-नंदोई, देवर और परिवार के दूसरे सदस्यों का परिचय बेहद मजेदार तरीके से कराया जाता है।

पांच दिग्गज गायकों ने दी आवाज

‘सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी’ की खासियत सिर्फ इसके फिल्मांकन और कहानी में नहीं है, बल्कि इसकी आवाजों में भी है। इस गीत को कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव ने अपनी आवाज दी है। पांच अलग-अलग गायकों की आवाजों का इस्तेमाल गीत को सामूहिक और पारिवारिक एहसास देता है। किसी एक आवाज पर निर्भर रहने के बजाय कई गायकों की मौजूदगी इसे एक तरह के म्यूजिकल फैमिली सेलिब्रेशन में बदल देती है। यही वजह है कि गाना सुनते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा परिवार मिलकर नई दुल्हन का स्वागत कर रहा हो।

राम-लक्ष्मण का संगीत और रवींद्र रावल के बोल

इस गीत का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी राम-लक्ष्मण ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल गीतकार रवींद्र रावल ने लिखे थे। उस समय हिंदी फिल्मों के शादी वाले गीतों में लोकधुनों, पारंपरिक भारतीय संगीत और आसान शब्दों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता था। इस गाने में भी शब्दों को बहुत जटिल रखने के बजाय बातचीत जैसे अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। यही सरलता इसे यादगार बनाती है। गाने की पंक्तियां सुनते ही श्रोता को ऐसा एहसास होता है जैसे कोई परिवार का सदस्य नई दुल्हन से सीधे बातचीत कर रहा हो और उसे घर के हर रिश्ते के बारे में बता रहा हो।

‘हम साथ-साथ हैं’ की कहानी से खास कनेक्शन

इस गीत की लोकप्रियता को समझने के लिए फिल्म की कहानी को समझना भी जरूरी है। ‘हम साथ-साथ हैं’ एक ऐसे संयुक्त परिवार की कहानी पेश करती है, जिसमें रिश्ते, आपसी सम्मान और परिवार की एकजुटता को केंद्रीय महत्व दिया गया है। फिल्म में शादी सिर्फ दो किरदारों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि उससे पूरे परिवार में नए रिश्ते जुड़ते हैं। ‘सुनो जी दुल्हन’ इसी पारिवारिक माहौल को आगे बढ़ाता है। फिल्म में साधना और विवेक की शादी के बाद नई दुल्हन के परिवार में शामिल होने की खुशी को गाने के जरिए दिखाया गया है। इसलिए गीत को फिल्म से अलग करके देखना मुश्किल है। यह कहानी का हिस्सा होने के साथ-साथ परिवार के रिश्तों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण सीक्वेंस है।

आज भी क्यों पसंद आता है गाना?

फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां रिश्तों और आपसी प्यार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ‘सुनो जी दुल्हन’ में साधना और मोहनीश बहल के किरदार विवेक की शादी के बाद परिवार में होने वाले स्वागत को दिखाया गया है। गाने में किसी एक कलाकार के बजाय पूरे परिवार को केंद्र में रखा गया है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसे सुनते ही आज भी लोगों को बड़े परिवार, शादी की चहल-पहल और रिश्तों की प्यारी नोकझोंक याद आ जाती है।