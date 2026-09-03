Gurugram Breaking News: गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, आनन-फानन में खाली कराया गया परिसर

Gurugram Breaking News: दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार को बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया। सेक्टर-34 स्थित नगर निगम गुरुग्राम (MCG) के मुख्य कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एहतियातन पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। कार्यालय में मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और अन्य लोगों को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। धमकी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचा। सुरक्षा टीमों ने पूरे परिसर को अपने नियंत्रण में लेकर अलग-अलग हिस्सों की सघन तलाशी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि धमकी वास्तविक थी या किसी ने दहशत फैलाने के इरादे से फर्जी ईमेल भेजा।
ईमेल पर आया धमकी भरा संदेश
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार धमकी वाला ईमेल गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पते पर भेजा गया। संदेश में कई स्थानों पर विस्फोट करने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है। ईमेल की सामग्री और उसके स्रोत की जांच की जा रही है। पुलिस साइबर विशेषज्ञों की मदद से यह पता लगाने में जुटी है कि संदेश किस ईमेल आईडी से भेजा गया, उसका तकनीकी स्रोत क्या है और इसके पीछे किस समूह का हाथ हो सकता है। ईमेल की जानकारी मिलते ही सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम कार्यालय को खाली कराया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद बम डिस्पोजल टीम ने डॉग स्क्वायड के साथ कार्यालय के कमरों, गलियारों और अन्य हिस्सों की जांच शुरू की।
MCG पहले भी मिल चुकी है धमकी
गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय को इससे पहले भी इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। जून 2026 में सेक्टर-34 स्थित निगम कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की तलाशी ली थी। उस समय भी एहतियातन कार्यालय खाली कराया गया था और तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। बार-बार सामने आ रहे ऐसे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक अलग चुनौती खड़ी कर दी है। पुलिस के लिए यह पता लगाना भी अहम है कि इन संदेशों के पीछे एक ही व्यक्ति या नेटवर्क है या अलग-अलग लोग इस तरह के फर्जी ईमेल भेज रहे हैं।
स्कूलों और दफ्तरों को भी मिली धमकियां
गुरुग्राम में बम धमकी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को भी ईमेल के जरिए धमकियां दी जा चुकी हैं। जुलाई 2026 में गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय को मिले एक धमकी भरे ईमेल में गुरुग्राम और दिल्ली के कई स्थानों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। पुलिस ने उस मामले में भी ईमेल की विश्वसनीयता और स्रोत की जांच की थी। अप्रैल में गुरुग्राम के कई स्कूलों को भी बम धमकी वाले ईमेल मिलने की रिपोर्ट सामने आई थी। बाद की जांच में उन धमकियों के फर्जी होने की जानकारी सामने आई थी।