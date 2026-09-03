Himachal News: हिमाचल में स्वाइन फ्लू की दस्तक, कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा संक्रमित, राज्य में कितने केस?

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Amit Upadhyay
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Anuradha Rana Swine Flu News: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति से कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई हैं। उन्हें शिमला के IGMC में भर्ती कराया गया था, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में H1N1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है।
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हिमाचल की कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गई हैं।

Himachal Swine Flu Cases Rise: हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। लाहौल-स्पीति की कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा भी H1N1 वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी के चलते उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) में भर्ती कराया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आई थी। अब स्वास्थ्य में सुधार को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। उन्हें करीब 10 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। राज्य में स्वाइन फ्लू को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट है।

विधायक ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

अनुराधा राणा ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने स्वास्थ्य की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि आइसोलेशन की अवधि के दौरान वह लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं कर पाएंगी, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और जनहित से जुड़े मामलों के लिए फोन के जरिए उपलब्ध रहेंगी। विधायक ने इस दौरान उनका हालचाल पूछने वाले मुख्यमंत्री सुक्खू, मंत्रियों, विधायकों, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य शुभचिंतकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती रहने के कारण वह विधानसभा के मौजूदा सत्र में हिस्सा नहीं ले सकीं, जिसका उन्हें खेद है। स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होने के बाद वह आगामी विधानसभा सत्र में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की बात कह चुकी हैं।

IGMC में इलाज के बाद घर लौटीं अनुराधा राणा

वायरल जैसे लक्षणों के बाद अनुराधा राणा का H1N1 टेस्ट कराया गया था। बुधवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का आकलन किया और स्वास्थ्य में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। चिकित्सकों ने उन्हें घर पर अलग रहने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। होम आइसोलेशन की अवधि 10 दिन बताई गई है।

हिमाचल में अब तक स्वाइन फ्लू के 12 मामले

स्वास्थ्य विभाग से सामने आई ताजा जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब तक स्वाइन फ्लू के 12 मामले सामने आ चुके हैं और संक्रमण से जुड़े दो मरीजों की मौत की सूचना है। इससे पहले राज्य में H1N1 को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और सावधानी बढ़ाने की बात कही थी। पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में H1N1 के मामलों के बीच शिमला स्वास्थ्य विभाग ने भी अगस्त में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। विभाग ने फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों को सावधानी बरतने, मास्क का इस्तेमाल करने और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं न लेने की अपील की थी।

टांडा मेडिकल कॉलेज में भी सामने आए मामले

हिमाचल में H1N1 संक्रमण का असर केवल शिमला तक सीमित नहीं है। अगस्त के अंत में कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, टांडा में भी चार मरीजों के स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इनमें दो बच्चे और दो बुजुर्ग शामिल थे। सभी को लक्षणों के बाद जांच के लिए लाया गया था और पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें अलग व्यवस्था में रखा गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ऐसे मरीजों की पहचान और समय पर उपचार के लिए अस्पतालों को फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों पर निगरानी रखने की सलाह दी है।