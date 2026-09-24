IIT Bombay Exam Postponed: छात्र की मौत के बाद IIT बॉम्बे ने मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं टालीं, नई तारीखों का ऐलान

IIT Bombay Exam Update: IIT बॉम्बे ने कैंपस में छात्र की मौत के बाद जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच 26 और 27 सितंबर को होने वाली मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब ये परीक्षाएं 10 और 11 अक्टूबर को होंगी। संस्थान ने बताया कि नई तारीखों पर परीक्षा का टाइमटेबल पहले जैसा ही रहेगा।

IIT Bombay Exams Postponed: आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की मौत के बाद जारी छात्र विरोध के बीच संस्थान ने मिड-सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। 26 और 27 सितंबर को प्रस्तावित परीक्षाएं अब 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि तारीख बदलने के बावजूद परीक्षाओं का टाइमटेबल वही रहेगा। यह फैसला ऐसे समय आया है जब 18 सितंबर को दूसरे वर्ष के बीटेक छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद IIT बॉम्बे परिसर में छात्रों का विरोध जारी है। घटना को लेकर पुलिस जांच के साथ-साथ संस्थान की ओर से गठित 10 सदस्यीय समिति भी पड़ताल कर रही है।

अब 10-11 अक्टूबर को होगी परीक्षा

IIT बॉम्बे के अनुसार शनिवार 26 सितंबर और रविवार 27 सितंबर को होने वाली मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं अब शनिवार 10 अक्टूबर और रविवार 11 अक्टूबर को होंगी। संस्थान ने कहा है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है, लेकिन पहले जारी किया गया टाइमटेबल ही नई तारीखों पर लागू होगा। यानी छात्रों को विषय और परीक्षा के समय के लिए अलग शेड्यूल तैयार नहीं करना होगा।

छात्र की मौत के बाद कैंपस में विरोध

परीक्षा स्थगित करने का फैसला IIT बॉम्बे में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को माना जा रहा है। दूसरे वर्ष के BTech छात्र साहिल वाकोडे की 18 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में मौत हो गई थी। इस घटना से पहले उसे मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने की बात सामने आई थी। संस्थान ने कहा था कि उसने परीक्षा के प्रश्नपत्र को चैट जीपीटी पर अपलोड कर उत्तर हासिल करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद छात्रों ने कैंपस में प्रदर्शन शुरू किया और परीक्षा प्रक्रिया, अनुशासनात्मक व्यवस्था और छात्र कल्याण से जुड़े कई मुद्दे उठाए।

10 सदस्यीय कमेटी भी कर रही जांच

छात्र की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए IIT बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 10 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में शिक्षक, छात्र प्रतिनिधि, एक प्रशासक, पूर्व विजिलेंस अधिकारी और मनोचिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं। समिति को मामले के सभी पहलुओं की जांच करने को कहा गया है। साहिल के परिवार ने मामले में जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगाए हैं। इन आरोपों की भी समिति द्वारा जांच की जा रही है। वहीं, मुंबई पुलिस की जांच भी जारी है और CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है।