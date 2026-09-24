Trump-Xi Meeting: शी जिनपिंग के अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप ने खोले रिश्तों के राज, कहा- दोस्ती बेहद मजबूत

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Amit Upadhyay
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Trump-Xi Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अमेरिका-चीन रिश्तों में टकराव से बचने और संवाद व सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में व्यापार, AI, ताइवान और सैन्य संवाद जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
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चीन के राष्ट्रपति इस वक्त अमेरिकी की राजकीय यात्रा पर हैं।

Trump Meets Xi at White House: अमेरिका और चीन के रिश्तों में जारी मतभेदों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। शी जिनपिंग की यह एक दशक से अधिक समय बाद पहली व्हाइट हाउस यात्रा है। दोनों नेताओं ने शुरुआती टिप्पणियों में टकराव से बचने, संवाद बनाए रखने और सहयोग के रास्ते तलाशने पर जोर दिया। बैठक के दौरान व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), तकनीक, ताइवान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे एजेंडे में रहे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब वॉशिंगटन और बीजिंग आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ कई रणनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग रुख रखते हैं।

ट्रंप ने कहा – बेहद अच्छी दोस्ती

व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया और दोनों के रिश्ते को ट्रुली ग्रेट फ्रेंडशिप यानी बेहद अच्छी दोस्ती बताया। उन्होंने कहा कि यह संबंध 2016 में उनके पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से बना है। ट्रंप ने अमेरिका और चीन के बीच सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों के सहयोग का संदर्भ देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन बेहतर भविष्य के लिए साथ काम कर सकते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच संबंधों में कई जटिल मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। बैठक में स्थिर संबंधों को प्रदर्शित करने की कोशिश के बावजूद AI, व्यापार, ताइवान और ईरान जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के हित पूरी तरह समान नहीं हैं।

शी बोले- प्रतिस्पर्धा हो, टकराव नहीं

शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना चाहिए और सहयोग से दोनों देशों को लाभ मिल सकता है। उन्होंने अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इसे स्वस्थ और सीमित रखने पर जोर दिया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते की तुलना रेस से करते हुए कहा कि यह ऐसी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए जिसमें दोनों पक्ष आगे बढ़ने की कोशिश करें, न कि ऐसी कुश्ती जिसमें एक की जीत दूसरे की हार पर निर्भर हो। शी ने ‘थ्यूसीडाइड्स ट्रैप’ का भी उल्लेख किया। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इस अवधारणा का इस्तेमाल उस स्थिति के लिए किया जाता है, जब किसी उभरती शक्ति और मौजूदा प्रमुख शक्ति के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से गंभीर टकराव का जोखिम पैदा हो सकता है। शी ने कहा कि दोनों देशों को संघर्ष और टकराव से बचने के रास्ते तलाशने चाहिए।

शी बोले – इंसानों के कंट्रोल में रहे तकनीक

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी प्रमुख मुद्दा रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका AI के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं और दोनों की जिम्मेदारी है कि इस तकनीक का विकास सही दिशा में हो। उन्होंने कहा कि AI का विकास और प्रबंधन मानव हित में होना चाहिए और AI को इंसानों के नियंत्रण में रहना चाहिए। दोनों देशों के बीच AI को लेकर प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ इसके सुरक्षा जोखिमों और संभावित सहयोग पर भी बातचीत चल रही है। ट्रंप ने AI को सुपर इंटेलिजेंस बताते हुए कहा कि यह उनकी और शी जिनपिंग की बातचीत के प्रमुख विषयों में शामिल होगा। अमेरिका और चीन के बीच उन्नत चिप्स, कंप्यूटिंग क्षमता और AI तकनीक को लेकर पहले से प्रतिस्पर्धा जारी है।

शी की अमेरिका यात्रा का महत्व

चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार शी जिनपिंग 23 से 25 सितंबर तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की है कि यह एक दशक से अधिक समय बाद शी की पहली व्हाइट हाउस यात्रा है। ट्रंप-शी बैठक ऐसे समय हुई है जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ओर व्यापार और तकनीक में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों सरकारें रिश्तों को पूरी तरह टकराव की दिशा में जाने से रोकने के लिए संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।