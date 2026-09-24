Delhi Crime News: दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, भीड़भाड़ के बावजूद आरोपी फरार

Kashmere Gate Murder: दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

Kashmere Gate Murder News: राजधानी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक भीड़भाड़ वाले इलाके में एक शख्स की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं है। पुलिस मृतक की पहचान, आरोपी की पहचान और हमले के पीछे के कारण का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है।

भीड़भाड़ वाले इलाके में चाकू से हमला

हैरानी की बात यह है कि चाकूबाजी की यह घटना कश्मीरी गेट के व्यस्त इलाके में हुई। यहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसी दौरान एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वारदात से जुड़े संभावित साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पुलिस आसपास के इलाके में पूछताछ भी कर रही है।

CCTV फुटेज से मिल सकता है सुराग

चाकू से हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित सुरागों की जांच कर रही है। घटनास्थल और उसके आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वारदात को किसने अंजाम दिया और हमलावर किस दिशा में फरार हुआ। कश्मीरी गेट जैसे व्यस्त इलाके में कई स्थानों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ऐसे में जांच के दौरान पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान करने और वारदात से पहले तथा बाद की उसकी गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या मृतक और आरोपी के बीच पहले से कोई विवाद था या फिर किसी अन्य वजह से अचानक हमला किया गया। हत्या का मकसद सामने आने के बाद ही वारदात के पीछे की पूरी कहानी स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मृतक की पहचान और उसके परिचितों से जुड़ी जानकारी के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ा सकती है। पुलिस आरोपी की पहचान की कोशिश कर रही है।