कभी ₹600 की नौकरी, तो कभी ट्रेन में बेचे संतरे, आज करोड़ों के मालिक हैं जॉनी लीवर, जानें नेट वर्थ

Johnny Lever Birthday: बॉलीवुड में कॉमेडी को अलग पहचान दिलाने वाले कलाकारों में जॉनी लीवर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. 80 और 90 के दशक में उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग-अलग किरदारों ने लोगों को खूब हंसाया. अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाईं और आज भी फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में एक्टिव हैं.
14 अगस्त को हुआ था जॉनी लीवर का जन्म
जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को हुआ था. उनका परिवार ईसाई समुदाय से ताल्लुक रखता था. उन्होंने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की. आर्थिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा. यही दौर उनके संघर्ष और आगे बढ़ने की शुरुआत बना.
हिंदुस्तान यूनिलीवर में की नौकरी
फिल्मों में पहचान बनाने से पहले जॉनी लीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया था। 18 साल की उम्र में उन्होंने कंपनी में नौकरी शुरू की, जहां उन्हें करीब 600 रुपये मासिक वेतन मिलता था। नौकरी के साथ-साथ वे अपनी कॉमेडी और मिमिक्री की प्रतिभा भी लोगों के सामने दिखाते रहे।
जब सड़क पर पेन और ट्रेन में बेचते थे संतरे
जॉनी लीवर के शुरुआती दिनों का संघर्ष सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं था. मुंबई में उन्होंने सड़कों पर पेन बेचकर भी पैसे कमाए। इसके अलावा वे ट्रेनों में संतरे बेचने का काम भी करते थे। मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए और धीरे-धीरे अपनी प्रतिभा को मंच तक पहुंचाया।
350 से ज्यादा फिल्मों में कर चुके हैं काम
जॉनी लीवर ने चार दशक से अधिक लंबे करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. ‘बाजीगर’, ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘करण अर्जुन’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘गोलमाल 3’ और ‘दे दना दन’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार दर्शकों के बीच खास तौर पर लोकप्रिय रहे हैं. उनकी कॉमेडी ने कई फिल्मों में कहानी को हल्का-फुल्का अंदाज देने के साथ-साथ दर्शकों का मनोरंजन भी किया.
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं जॉनी लीवर
लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद जॉनी लीवर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी अनुमानित कुल नेटवर्थ करीब 277 करोड़ रुपये बताई जाती है. हालांकि सेलिब्रिटीज की नेटवर्थ से जुड़े आंकड़े अलग-अलग स्रोतों में अलग हो सकते हैं और आधिकारिक तौर पर उनकी संपत्ति का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है.
जॉनी लीवर की कहानी इस बात का उदाहरण है कि मनोरंजन की दुनिया में पहचान बनाने से पहले उन्होंने आर्थिक संघर्ष का लंबा दौर देखा. सड़क पर सामान बेचने और मामूली वेतन वाली नौकरी से शुरू हुआ उनका सफर भारतीय सिनेमा के सबसे पहचाने जाने वाले कॉमेडी कलाकारों में शामिल होने तक पहुंचा.