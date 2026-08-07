Hero MotoCorp का मुनाफा घटा, बिक्री रही दमदार, फर्राटा भर रहा इंटरनेशनल बिजनेस

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Sudhanshu Chouhan
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देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घट गया है। जून तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटड नेट प्रॉफिट 17.2% घटकर 1,412.36 करोड़ रुपये रहा।

Hero MotoCorp Q1 result: देश की दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घट गया है। जून तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटड नेट प्रॉफिट 17.2% घटकर 1,412.36 करोड़ रुपये रहा। हालांकि, प्रीमियम मोटरसाइकिल, ई-व्हीकल और अंतरराष्ट्रीय कारोबार में वृद्धि से इस अवधि में ऑपरेशन से रेवेन्यू 35% उछलकर 13,126.35 करोड़ रुपये रहा।

कंपनी के खर्च में जबरदस्त बढ़ोतरी

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी की जून तिमाही में कुल आय 13,586.09 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 10,037.69 करोड़ रुपये था। वहीं, इस अवधि में कंपनी का खर्च 36.1% बढ़कर 11,621.48 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का खर्च रेवेन्यू के ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है और यह मुनाफे को प्रभावित कर रहा है।

नए लेबर लॉ पर 119 करोड़ का अतिरिक्त खर्च

टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट 9.6% घटकर 1,920.72 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,126.01 करोड़ रुपये था। बीती तिमाही में नए श्रम कानून का पालन करने में कंपनी को 119 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।

शानदार तेजी के साथ शुरुआत 

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हर्षवर्धन चिताले ने कहा, ”हमने वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत शानदार तेजी के साथ की है, जिसमें प्रीमियम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, कम्यूटर सेगमेंट और ग्लोबल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। यह प्रदर्शन हमारे पोर्टफोलियो की मजबूती और विविधता, संगठन में सही तरीके से क्रियान्वयन और अपने ग्राहकों को निरंतर बेहतरीन वैल्यू देने पर लगातार फोकस को दर्शाता है।”

प्रीमियम, ईवी और निर्यात में वृद्धि

हीरो मोटकॉर्प ने कहा कि प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में विस्तार और रिटेल चेन में बढ़ोतरी से बीती तिमाही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस VIDA में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। साल दर साल आधार पर इसमें 151% की वृद्धि देखी गई। प्रीमियम प्रॉडक्ट की मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की वजह से कंपनी के ग्लोबल बिजनेस में साल दर साल आधार पर 63% की वृद्धि दर्ज की गई।