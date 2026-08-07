OTT Release This Week: इस हफ्ते Netflix, ZEE5 और JioHotstar पर रिलीज होंगी ये 5 बड़ी फिल्में-सीरीज

August 2026 OTT releases | OTT Release This Week: अगस्त का महीना सिनेमा मूवी लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है. इस महीने कई फिल्में और सीरीज ओटीट पर आने वाली है. आइए देखते हैं लिस्ट.

August 2026 OTT releases | OTT Release This Week: अगर आप घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं. Netflix, Prime Video, JioHotstar और ZEE5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोमांस, देशभक्ति, ड्रामा और सुपरहीरो जॉनर की अलग-अलग कहानियां लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाले खास OTT कंटेंट की पूरी जानकारी.

Cocktail 2 – Netflix (रिलीज डेट: 14 अगस्त 2026)

शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म Cocktail 2 अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त से Netflix पर स्ट्रीम होगी. सिनेमाघरों में जून में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और ये 2026 की सफल हिंदी फिल्मों में शामिल रही.

Main Vaapas Aaunga – Netflix (रिलीज डेट: 7 अगस्त 2026)

इम्तियाज अली की चर्चित फिल्मों में शामिल Main Vaapas Aaunga अब OTT पर देखने को मिलेगी. फिल्म की कहानी 95 वर्षीय ईशर सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पुराने दिनों और पहली मोहब्बत की यादों में खोए रहते हैं. अपने दादा के अतीत को जानने के लिए उनका पोता निर्वैर एक भावनात्मक सफर पर निकलता है. ये फिल्म 7 अगस्त से Netflix पर उपलब्ध होगी.

Operation Safed Sagar – Netflix (रिलीज डेट: 7 अगस्त 2026)

देशभक्ति और सैन्य पृष्ठभूमि पर आधारित Operation Safed Sagar भारतीय वायुसेना की 1999 के कारगिल युद्ध में भूमिका को दिखाती है. वास्तविक घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म में सिद्धार्थ, जिम्मी शेरगिल समेत कई कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे. ये फिल्म 7 अगस्त से Netflix पर स्ट्रीम की जाएगी.

Lenin – ZEE5 (रिलीज डेट: 7 अगस्त 2026)

अखिल अक्किनेनी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म Lenin सिनेमाघरों में सफल प्रदर्शन के बाद अब ZEE5 पर रिलीज होने जा रही है. मुरली किशोर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भाग्यश्री बोसे, प्रमोद पंजू, शिवाजी, ब्रह्माजी, सुनील, ईश्वरी राव और शत्रु जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म को तेलुगु के साथ-साथ तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी स्ट्रीम किया जाएगा.

Lanterns – JioHotstar (रिलीज डेट: 17 अगस्त 2026)

DC Comics की Green Lantern दुनिया से प्रेरित Lanterns एक सुपरहीरो सीरीज है, जो लोगों को रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी दिखाएगी. सीरीज में हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट एक हत्या की जांच करते हैं, जो आगे चलकर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करती है. ये सीरीज 17 अगस्त से JioHotstar पर उपलब्ध होगी.