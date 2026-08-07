Bihar News: पटना में बस की टक्कर से बच्चे की मौत, गुस्साई भीड़ ने बस के साथ पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग

Patna Bus Accident Sparks Unrest: बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात अचानक बेकाबू हो गए। यहां एक बस की चपेट में आने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले बैठा। गुस्साई भीड़ ने पहले हादसे में शामिल बस को आग के हवाले कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है।
गुस्साई भीड़ ने बस में लगाई आग
जानकारी के अनुसार यह हादसा पटना के बड़ी पहाड़ी इलाके में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बस की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर जमा हो गई। बच्चे की मौत से परिजनों और स्थानीय लोगों में गहरा दुख और गुस्सा देखने को मिला। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मौके पर खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई और कुछ ही देर में पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सड़क पर उठती ऊंची-ऊंची लपटों और काले धुएं के कारण आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया।
पुलिस की गाड़ियों में भी लगाई आग
हादसे और आगजनी की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम बड़ी पहाड़ी और जीरो माइल इलाके में पहुंची। हालांकि मौके पर मौजूद भीड़ काफी गुस्से में थी। पुलिस के पहुंचते ही हालात और तनावपूर्ण हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की तीन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते पुलिस वाहन भी जलने लगे। इसके बाद प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और किसी तरह की दूसरी अप्रिय घटना को रोका जा सके। घटना के बाद बड़ी पहाड़ी और जीरो माइल इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है।
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
पुलिस ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह और आगजनी में शामिल लोगों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बस दुर्घटना की भी अलग से जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हादसा लापरवाही के कारण हुआ या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।