देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपने सब्सक्राइबर को करारा झटका दिया है। कंपनी ने पॉप्युलर 299 रुपये वाले प्लान सहित कम कीमत वाले कई प्लान को अचानक से बंद कर दिया है।

Airtel rechrage plans discontinued: देश की दिग्गज टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी Airtel ने अपने सब्सक्राइबर को करारा झटका दिया है। कंपनी ने पॉप्युलर 299 रुपये वाले प्लान सहित कई प्लान को अचानक से बंद कर दिया है। इससे सब्सक्राइबर के सामने मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मजबूरी में लोगों को ज्यादा कीमत वाले प्लान की ओर रुख करना पड़ेगा।

1.5 जीबी डेटा वाले ये प्लान बंद

टेलीकॉम कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, कंपनी ने 299 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया है। कंपनी के 299 रुपये का रिचार्ज कराने वाले सब्सक्राइबर्स को अब 349 रुपये वाला प्लान लेना होगा। इस तरह से रिचार्ज पर 16% का खर्च बढ़ जाएगा। कंपनी ने अपने 1.5 जीबी प्रतिदिन के डेटा वाले चार और रिचार्ज प्लान को बंद किया है। इनमें 319 रुपये (30 दिन), 579 रुपये (56 दिन), 619 रुपये (69 दिन) और 799 रुपये (77 दिन) वाले प्लान शामिल हैं।

2 जीबी डेटा वाले ये प्लान बंद

कंपनी ने 2 जीबी डेटा प्रतिदिन वाले कुछ प्लान को भी बंद किया है। इनमें 649 (56 दिन), 619 (69 दिन) और 799 (77 दिन) वाले प्लान शामिल हैं। 859 रुपये वाले प्लान की कीमत बढ़ाकर 899 रुपये कर दी गई है।

इन सब्सक्राइबर्स पर जबरदस्त असर

सबसे ज्यादा असर उन सबस्क्राइबर्स पर पड़ेगा जो 299 रुपये का प्लान इस्तेमाल करते थे। इसमें उन्हें 28 दिनों की वैलिडिटी और 1.5 जीबी रोज का डेटा मिलता था। अब इस प्लान को बंद कर दिया गया है। अब इसके सबस्क्राइबर्स को 349 रुपये वाला प्लान इस्तेमाल करना होगा, जिसमें 299 वाली ही सुविधाएं मिलती हैं। 299 रुपये वाले प्लान के बंद होने के बाद 349 रुपये वाला प्लान एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान हो गया है। इससे लोगों के रिचार्ज पर होने वाले खर्च में 16% की बढ़ोतरी होगी।

पिछले साल भी बंद हुए थे प्लान

पिछले साल अगस्त में कंपनी ने इसी तरह का कदम उठाया था। कंपनी ने 28 दिनों की वैलिडिटी वाले 249 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया था, जिसमें 1 जीबी प्रतिदिन डेटा मिलता था। साथ ही, 1 जीबी प्रतिदिन डेटा वाले 249 रुपये (24 दिन) और 299 रुपये (28 दिन) वाले प्लान को भी बंद कर दिया था।