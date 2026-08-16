बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड किया चकनाचूर, डार्विन टेस्ट में चारों खाने चित, मिराज-महमूद के दम पर रचा इतिहास

सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया जहां बांग्लादेश ने 9 विकेट की ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अपने घर पर खेल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेशी के सामने जीत के लिए महज 57 रनों का लक्ष्य रख पाई.

नई दिल्ली. बांग्लादेश की टीमन ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर घुसकर टेस्ट मैच में ऐसा हराया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. सीरीज का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया जहां बांग्लादेश ने 9 विकेट की ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अपने घर पर खेल रही ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेशी के सामने जीत के लिए महज 57 रनों का लक्ष्य रख पाई. मेहमान टीम ने मैच के चौथे दिन के दूसरे सेशन में इस महज 1 विकेट गंवाकर आसानी से हासिल कर लिया. बांग्लादेश की इस यादगार जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज हसन महमूद और ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज. दोनों के आगे पूरी कंगारू टीम ने घुटने टेक दिए.

इस मैच के दौरान महमूद ने कुल 9 विकेट चटकाए जबकि मिराज ने 65 रन बनाने के साथ पांच कंगारू बल्लेबाजों को आउट किया. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 13 अगस्त को शुरु हुए टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर मात देकर इतिहास रच दिया. यह टेस्ट इतिहास में बांग्लादेश के टीम की ऑस्ट्रेलिया की धरती पर कंगारुओं के खिलाफ पहली जीत है. बांग्लादेश की टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आकर सिर्फ दो ही टेस्ट मैच खेले थे. दोनों ही मुकाबले में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा था. साल 2003 के दौरे पर ये दोनों ही टेस्ट मैच खेले गए थे. ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ बांग्लादेश की टेस्ट में यह दूसरी जीत है. अगस्त 2017 में मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी. दोनों टीमों के बीच अब तक सात टेस्ट खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पांच टेस्ट मैच जीते हैं जबकि बांग्लादेश को दो जीत मिली है.

Historic Win in Darwin! 🇧🇩🔥 Bangladesh beat Australia by 9 wickets to seal a memorable victory in the 1st Test! 🏏🏆#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/PDrWJS8ZEs — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 16, 2026

मेहदी हसन मिराज ने बरपाया कहर

ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन टेस्ट में पूरी तरह से नाकाम रही. मैच के तीन दिन संघर्ष करने वाली मेजबान टीम ने चौथे दिन दूसरी पारी 4 विकेट पर 161 रन से आगे शुरू की. ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मिराज ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया. एलेक्स कैरी, ब्यू वेबस्टर और कप्तान पैट कमिंस को आउट कर कंगारु टीम की हवा निकाल दी. टीम के पास हल्की सी उम्मीद थी लेकिन मेहदी ने नाथन लायन को 15 रन पर एलबीडब्ल्यू कर पूरी टीम को समेट दिया. दूसरी पारी में मेहदी ने पांच विकेट लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट पूरे किए. दूसरी पारी में हसन महमूद को तीन विकेट अपने नाम किए जबकि तस्कीन अहमद और तैजुल इस्लाम को एक-एक सफलता मिली.

कैमरुन ग्रीन का शतक गया बेकार

पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली तो दूसरी पारी में कैमरुन ग्रीन ने जुझारु शतकीय पारी खेली. उन्होंने 201 गेंद पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 104 रन बनाए. यह उनके टेस्ट करियर में लगाया गया महज तीसरा ही शतक था. बांग्लादेश के खिलाफ उनकी इस शानदार संघर्षपूर्ण पारी का कोई फायदा नहीं हुआ. 57 रन के मामूली लक्ष्य को विरोधी टीम ने 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया.

बांग्लादेश का दबदबा

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था. हसन महमूद की घातक गेंदबाजी के आगे पूरी टीम महज 198 रन पर सिमट गई. स्टीव स्मिथ ने 71 रन की पारी खेली, जबकि बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने छह विकेट झटके.तंजीद हसन तमीम ने 101 रन और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के 84 की पारी के दम पर 426 रन बनाकर बांग्लादेश ने 228 रन की बढ़त हासिल की. मेहदी हसन मिराज ने 65 रन का योगदान दिया. ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने छह विकेट चटकाए.