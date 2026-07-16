Diesel Duty hike : पेट्रोल के बाद डीजल धधका! सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी, क्या बढ़ेगी डीजल की कीमत?

मध्यपूर्व में जारी संघर्ष से कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम घरेलू बाजार में डीजल की आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के इरादे से किया है।

Diesel Duty hike (आज समाज), नई दिल्ली : मध्यपूर्व में जारी संघर्ष के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। कच्चे तेल कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को बढ़ाने की घोषणा की है।

5 रुपये तक बढ़ी ड्यूटी

माचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, डीजल पर ड्यूटी को 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 15.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर ड्यूटी 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 14.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

पेट्रोल पर घटाई ड्यूटी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

संघर्ष की वजह से बढ़ रहे टैक्स

अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी से निर्यात ड्यूटी में यह बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान और उसके ग्राहकों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर पाबंदी लगा दी है।

घरेलू मार्केट पर कोई असर नहीं

सरकार ने ड्यूटी में यह बढ़ोतरी निर्यात होने वाले डीजल पर की है, इसलिए घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, अगर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का सिलसिला जारी रहता है, तो पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

हर दो हफ्ते में होती है समीक्षा

घरेलू बाजार में तेल की कमी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर दो सप्ताह में एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। इसका कारण यह है कि अगर ऐसा न हो, तो रिफाइनरी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेल दूसरे देशों को बेच देंगी जिससे घरेलू बाजार में तेल की कमी हो जाएगी।

उपभोक्ताओं पर दबाव घटाना मकसद

केंद्र सरकार का यह फैसला घरेलू बाजार में तेल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ग्लोबल मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं पर दबाव पड़ने से बचाना और कंपनियों द्वारा तेल के निर्यात से बहुत ज्यादा मुनाफे पर उचित टैक्स लगाना है।