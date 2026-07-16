OTT Releases This Week: Netflix से JioHotstar तक… इस हफ्ते आएगा एंटरटेनमेंट का तूफान, मिस न करें ये नई रिलीज

OTT Releases This Week (July 13-July 17): 13 से 17 जुलाई के बीच OTT पर मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है. इस हफ्ते रोमांस, थ्रिलर, क्राइम, एक्शन और कॉमेडी से भरपूर कई नई फिल्में और वेब सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होंगी.

OTT Releases This Week (July 13-July 17): अगर आप हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज देखने का इंतजार करते हैं, तो 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी रिलीज दस्तक देने वाली हैं. इस सप्ताह लोगों को रोमांटिक ड्रामा, सस्पेंस से भरपूर थ्रिलर, राजनीतिक क्राइम, स्पोर्ट्स कॉमेडी और दमदार एक्शन जैसी अलग-अलग शैलियों का भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है. हॉलीवुड की चर्चित फिल्मों से लेकर भारतीय ओरिजिनल कंटेंट और सीक्वल तक, इस हफ्ते की रिलीज लिस्ट काफी शानदार है.

वर्थरिंग हाइट्स (Wuthering Heights Release Date 13 July – JioHotstar)

एमिली ब्रॉन्टे के मशहूर गॉथिक उपन्यास पर आधारित ‘Wuthering Heights’ इस सप्ताह की सबसे चर्चित रिलीज. में शामिल है. कहानी कैथरीन अर्नशॉ और हीथक्लिफ के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी बचपन की गहरी दोस्ती समय के साथ एक दर्दनाक प्रेम कहानी में बदल जाती है. सामाजिक भेदभाव, अहंकार और कठिन फैसले उनके रिश्ते को नई दिशा देते हैं. फिल्म में मार्गोट रॉबी और जैकब एलोर्डी मेन भूमिकाओं में हैं. ये 13 जुलाई से JioHotstar पर स्ट्रीम होगी.

लक्की (Lucky Release Date 15 July Apple TV+)

मारिसा स्टेपली के बेस्टसेलिंग उपन्यास पर आधारित ‘Lucky’ की कहानी लकी आर्मस्ट्रॉन्ग नाम की महिला के इर्द-गिर्द है, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है. लेकिन पुराने राज फिर सामने आने लगते हैं और उसे उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनसे वो हमेशा दूर भागती रही. ये थ्रिलर 15 जुलाई से Apple TV+ पर उपलब्ध होगी.

द हॉक (The Hawk Release Date 16 July – Netflix)

स्पोर्ट्स और कॉमेडी का शानदार मिश्रण लेकर आई ‘The Hawk’ एक ऐसे उम्रदराज गोल्फ खिलाड़ी की कहानी है, जो अपने करियर को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश करता है. फिल्म में विल फेरेल, जिमी टैट्रो और मॉली शैनन नजर आएंगे. इसकी स्ट्रीमिंग 16 जुलाई से Netflix पर शुरू होगी.

रक्तांचल सीजन 3 (Raktanchal Season 3 Release Date 16 July – Amazon MX Player)

लोकप्रिय राजनीतिक क्राइम ड्रामा ‘Raktanchal’ अपने तीसरे और अंतिम सीजन के साथ लौट रहा है. शुरुआती 2000 के दशक के लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित इस सीजन में विजय सिंह अपने पुराने दुश्मन वसीम खान से हिसाब बराबर करने के लिए वापसी करता है. यह 16 जुलाई से Amazon MX Player पर स्ट्रीम होगी.

रेडी ऑर नॉट 2: हियर आई कम (Ready or Not 2: Here I Come Release Date 16 July – JioHotstar)

हॉरर और सस्पेंस से भरपूर ‘Ready or Not 2: Here I Come’ में एक बार फिर जानलेवा खेल की वापसी होती है. इस बार ग्रेस को अपनी अलग रह रही बहन फेथ की रक्षा करनी है, जबकि कई ताकतवर परिवार दोनों के पीछे पड़े हैं. फिल्म में समारा वीविंग और कैथरीन न्यूटन मुख्य किरदार निभा रही हैं. ये सीक्वल 16 जुलाई से JioHotstar पर रिलीज होगी

हार्टस्टॉपर हमेशा के लिए (Heartstopper Forever Release Date 17 July – Netflix)

लोकप्रिय रोमांटिक फ्रेंचाइज़ ‘Heartstopper’ का सफर अब एक फीचर फिल्म ‘Heartstopper Forever’ के साथ समाप्त होगा. निक और चार्ली अपने जीवन के नए पड़ाव की ओर बढ़ते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करते हैं. लंबे समय से इस कहानी का इंतजार कर रहे प्रशंसकों के लिए ये फिल्म खास रहने वाली है. इसकी स्ट्रीमिंग 17 जुलाई से Netflix पर होगी.

मा इंति बंगारम (Maa Inti Bangaaram Release Date 16 July – JioHotstar)

सामंथा रुथ प्रभु स्टारर तेलुगु एक्शन थ्रिलर ‘Maa Inti Bangaaram’ में वह स्वर्णा नाम की पूर्व हत्यारिन का किरदार निभा रही हैं, जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है. लेकिन अतीत के दुश्मनों की वापसी उसे फिर हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है. अपने परिवार की सुरक्षा के लिए स्वर्णा को एक बार फिर खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ती है. फिल्म 17 जुलाई से JioHotstar पर स्ट्रीम होगी.