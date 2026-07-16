Leonardo DiCaprio 55 Lakh Rupees Tip: 55 लाख की टिप देकर छा गए Leonardo DiCaprio! खुशी के आंसू नहीं रोक पाया वेटर

Leonardo DiCaprio 55 Lakh Rupees Tip: हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो एक बार फिर सुर्खियों में हैं लेकिन इस बार इसका किसी नई फ़िल्म या उनकी पर्सनल लाइफ़ से कोई लेना-देना नहीं है। टाइटैनिक एक्टर की फ्रांस में एक डिनर के दौरान एक वेटर को लगभग 55 लाख रुपए (€50,000) की हैरान करने वाली टिप देने के बाद दरियादिली के एक अनोखे काम के लिए तारीफ़ हो रही है।
एक डिनर जो एक यादगार पल बन गया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिकैप्रियो ने हाल ही में फ्रांस के सेंट-ट्रोपेज़ में एक शानदार रेस्टोरेंट में लगभग 15 मेहमानों के साथ खाना खाया। शाम के आखिर में, ऑस्कर जीतने वाले एक्टर ने कथित तौर पर रेस्टोरेंट के स्टाफ़ को €50,000 (लगभग $60,000 या ₹55 लाख) की टिप देकर सरप्राइज़ कर दिया।
खबर है कि इस अचानक हुए इशारे से वेटर बहुत इमोशनल हो गया, और चश्मदीदों का दावा है कि रेस्टोरेंट में अब तक दी गई सबसे बड़ी टिप में से एक पाकर स्टाफ मेंबर की आँखों में आँसू आ गए।
फ्रेंच टीवी प्रेजेंटर ने कहानी बताई
यह अनोखी घटना फ्रेंच टेलीविज़न प्रेजेंटर बेंजामिन कैस्टाल्डी ने शेयर की, जिन्होंने अपने यूरोप 2 मॉर्निंग रेडियो शो, कास्टा रेवेइल ला फ्रांस में इसके बारे में बात की।
कैस्टाल्डी ने बताया कि डिकैप्रियो ने एक सादे सफेद बैंक कार्ड से पेमेंट किया, जिस पर कथित तौर पर कोई लोगो या पर्सनल डिटेल्स नहीं थीं, इसे एक्टर की बेशुमार दौलत और सादी लाइफस्टाइल की एक हल्की झलक बताया।
अब तक की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी टिप में से एक
डिकैप्रियो की कथित €50,000 की टिप को किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी द्वारा दी गई अब तक की सबसे बड़ी टिप में से एक बताया जा रहा है। इस इशारे की तुलना अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस से भी की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर वेनिस में अपनी शादी के बाद $52,000 की टिप दी थी। लियोनार्डो डिकैप्रियो की नेट वर्थ
लियोनार्डो डिकैप्रियो को दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक माना जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइटैनिक स्टार दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं, जिनकी अनुमानित नेट वर्थ लगभग $300 मिलियन (लगभग ₹2,890 करोड़) है, जो उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों, एंडोर्समेंट और लंबे समय के इन्वेस्टमेंट से बनाई है।
उनकी दरियादिली का यह नया काम तेज़ी से वायरल हो गया है, जिससे दुनिया भर के फैंस ने उनकी तारीफ़ की है और एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि ऑस्कर जीतने वाले एक्टर को पता है कि स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर, दोनों जगह एक गहरी छाप कैसे छोड़नी है।