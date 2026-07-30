Warren Buffett on gold: गोल्ड में निवेश करना है? पहले वॉरेन बफेट की ये बातें जान लें फिर सोचें

Warren Buffett on gold: दुनिया के सबसे महान और सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का गोल्ड में निवेश को लेकर नजरिया थोड़ा अलग है। पारंपरिक तौर पर लोग गोल्ड में निवेश को बेहद सुरक्षित और रिटर्न देने वाला मानते हैं। लोगों को लगता है कि यह सबसे बढ़िया निवेश है, जिसमें कभी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती। हालांकि, बफेट इससे इत्तेफाक नहीं रहते हैं। इन वजहों से वे गोल्ड में निवेश को बेहतर निवेश नहीं मानते हैं।
- वॉरेन बफेट का मानना है कि गोल्ड सिर्फ पड़ा रहता है। यह न तो मुनाफा कमाता है और न ही कोई प्रोडक्ट बनाता है। साथ ही यह लोगों को कोई सेवा भी नहीं देता है।
- सोने से न तो डिविडेंड मिलता है न ही ब्याज। वहीं अच्छी कंपनियों के शेयर समय-समय पर डिविडेंड देते हैं। कारोबार बढ़ने के साथ उनकी वैल्यू भी बढ़ सकती है।
- बफेट खेत, फैक्ट्री और मजबूत कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, जो समय के साथ कमाई बढ़ाते हैं और नई वैल्यू पैदा करते हैं।
- बफेट के मुताबिक सोने की कीमत बढ़ने की उम्मीद इस बात पर टिकी होती है कि भविष्य में इसे कोई व्यक्ति ज्यादा कीमत पर खरीदेगा, जबकि किसी अच्छे बिजनेस की वैल्यू उसकी कमाई और प्रदर्शन से तय होती है।
- बफेट का कहना है कि मंगल ग्रह का कोई निवासी हमें देखता होगा तो अपना सिर खुजाता होगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि मनुष्य खोदकर धातु निकालता है और फिर उसे तिजोरी में रखकर बंद देता है।
- बफेट कहते हैं कि फिजिकल गोल्ड रखने पर उसे सुरक्षित रखने और बीमा का खर्च उठाना पड़ता है। इससे एक ऐसी संपत्ति पर आर्थिक बोझ पड़ता है, जिससे कोई डिविडेंड या ब्याज नहीं मिलता।