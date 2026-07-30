Warren Buffett on gold: गोल्ड में निवेश करना है? पहले वॉरेन बफेट की ये बातें जान लें फिर सोचें

दुनिया के सबसे महान और सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का गोल्ड में निवेश को लेकर नजरिया थोड़ा अलग है। पारंपरिक तौर पर लोग गोल्ड में निवेश को बेहद सुरक्षित और रिटर्न देने वाला मानते हैं। लोगों को लगता है कि यह सबसे बढ़िया निवेश है, जिसमें कभी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती।

Warren Buffett on gold: दुनिया के सबसे महान और सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट का गोल्ड में निवेश को लेकर नजरिया थोड़ा अलग है। पारंपरिक तौर पर लोग गोल्ड में निवेश को बेहद सुरक्षित और रिटर्न देने वाला मानते हैं। लोगों को लगता है कि यह सबसे बढ़िया निवेश है, जिसमें कभी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं होती। हालांकि, बफेट इससे इत्तेफाक नहीं रहते हैं। इन वजहों से वे गोल्ड में निवेश को बेहतर निवेश नहीं मानते हैं।