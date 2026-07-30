Punjab Weather : पंजाब में आज और कल होगी भारी बारिश, जानिए किन जिलों में बारिश का रेड अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने पंजाब में आज और कल अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जारी किया अलर्ट

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में आज और कल अच्छी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने चेतावनी जारी की है कि इस दौरान प्रदेश में कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। बुधवार को प्रदेश के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

किस जिले में कितनी बारिश हुई

पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में गुरदासपुर में 49.8 मिमी, बठिंडा में 46.0 मिमी, चंडीगढ़ में 45.6 मिमी, मोहाली में 45.5 मिमी, पटियाला में 28.5 मिमी, फरीदकोट में 23.0 मिमी, बठिंडा में 20.0 मिमी, अमृतसर में 19.5 मिमी, एसबीएस नगर में 15.3 मिमी, पठानकोट में 8.5 मिमी, लुधियाना में 2.0 मिमी और फिरोजपुर, कपूरथला, तरनतारन और फाजिल्का समेत कुछ अन्य जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई। जबकि लगातार बारिश से प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

बारिश के साथ चलेगी तेज हवाएं

मौसम विभाग के पूवार्नुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने फिर से 30 व 31 जुलाई को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। जबकि एक से चार अगस्त तक हिमाचल के साथ लगते जिलों में भारी वर्षा की संभावना है।

फसलों के लिए जरूरी है बारिश

पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। खरीफ सीजन में प्रदेश में सबसे ज्यादा रकबे पर धान की फसल की रोपाई होती है। धान की फसल को सबसे ज्यादा सिंचाई चाहिए और सिंचाई का सबसे बड़ा साधन मानसून सीजन के दौरान होने वाली बारिश है। मानसून का लगभग आधा सीजन बीत चुका है और अभी तक प्रदेश में भारी बारिश नहीं हुई है। यदि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश नहीं होती है तो यह धान की फसल के लिए नुकसानदायक साबित होगा।

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