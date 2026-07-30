Chandigarh Breaking News : चंडीगढ़ कूच पड़ा महंगा, वारिस पंजाब दे के नेताओं और कार्यकर्ताओं कपर कार्रवाई, 15 पर एफआईआर

चंडीगढ़ में घुसकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी में वारिस पंजाब दे के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई करते हुए 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है जिसमें एक विधायक भी मौजद है।

बुधवार को सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई के लिए किया था चंडीगढ़ में प्रदर्शन

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : वारिस पंजाब दे दल के सदस्यों ने गत दिवस सांसद अमृतपाल सिंह और अन्य सिख नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ पुलिस के साथ भी भिड़ गए। दरअसल मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च शुरू किया।

ये मार्च पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे। पुलिस का कहना है कि भीड़ को रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अनुमति से हल्का बल प्रयोग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में वाटर कैनन के चालक और एएसआई गुरजीत सिंह घायल हुए, जबकि अन्य पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आईं।

एक विधायक सहित कुल 15 लोगों पर एफआईआर

इसके चलते कुछ समय के लिए वहां तनाव की स्थिति बन गई। चंडीगढ़ पुलिस ने अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के नेताओं और कार्यकतार्ओं के खिलाफ सेक्टर-49 थाने में एफआईआर नंबर 43/2026 दर्ज की है। एफआईआर में विधायक मनप्रीत सिंह अयाली सहित 15 नेताओं को नामजद किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारी तलवार, फरसे, कुल्हाड़ी और डंडे लेकर पहुंचे थे।

पुलिस ने एफआईआर में यह भी दर्ज कराया

पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को करीब 2,500 से 3,000 प्रदर्शनकारी 50/51/44/45 गौशाला चौक पहुंचे और सड़क जाम कर दी। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समझाने और धारा 163 बीएनएसएस लागू होने के बावजूद बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया और सरकारी कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और कानून-व्यवस्था भंग करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धाराओं 121(1), 132 और 223 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।