Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोना सस्ता हुआ या महंगा, जानें 22 और 24 कैरेट का ताजा भाव

Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today 4 September 2026: आज 4 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,340 और 24 कैरेट ₹15,057 प्रति ग्राम रहा. चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम यानी ₹2.55 लाख प्रति किलो रहा.

Himachal Pradesh Gold-Silver Price Today 4 September 2026: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है. शादी-ब्याह, त्योहार या निवेश के लिए की जाने वाली खरीदारी से पहले लोग बाजार का रेट जरूर देखते हैं. 4 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं.

हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹14,340 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,43,400 है. 22 कैरेट सोना आभूषण बनाने के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें शुद्ध सोने के साथ अन्य धातुओं की मिलावट होती है, जिससे यह अपेक्षाकृत मजबूत बनता है.

शिमला में भी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,43,400 बताया गया है.

24 कैरेट सोने की कीमत कितनी है?

24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,057 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग ₹1,50,570 का पड़ रहा है. 24 कैरेट सोना ज्यादा शुद्ध माना जाता है, इसलिए इसका भाव 22 कैरेट सोने की तुलना में अधिक रहता है.

जो लोग सोने को निवेश के नजरिए से देखते हैं, उनके लिए 24 कैरेट सोने का रेट खास महत्व रखता है. हालांकि, बाजार में वास्तविक खरीद कीमत टैक्स और अन्य शुल्क के कारण अलग हो सकती है.

18 कैरेट सोने का आज का रेट

हिमाचल प्रदेश में 18 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,17,330 प्रति 10 ग्राम बताई जा रही है. 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 22 और 24 कैरेट की तुलना में कम होती है. इसकी कीमत कम होने के कारण कुछ खरीदार बजट के अनुसार 18 कैरेट ज्वेलरी को भी पसंद करते हैं.

हिमाचल प्रदेश में चांदी कितने की है?

सोने के साथ चांदी के भाव पर भी लोगों की नजर है. 4 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में चांदी करीब ₹255 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है.

इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी ₹2,550 और 1 किलोग्राम चांदी करीब ₹2,55,000 की है. चांदी की कीमत में भी बाजार की चाल के अनुसार बदलाव हो सकता है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोने या चांदी की वेबसाइट पर दिखाई गई कीमत और ज्वेलरी की दुकान पर मिलने वाली अंतिम कीमत अलग हो सकती है. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्क जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम कीमत की पुष्टि करना बेहतर है.

साथ ही, अलग-अलग शहरों और दुकानों में रेट में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. इसलिए बड़ी खरीदारी करने से पहले एक से अधिक जगह कीमत की तुलना करना फायदेमंद रहता है.