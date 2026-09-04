Haryana Police Transfer: हरियाणा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 29 IPS समेत 30 अफसरों के तबादले, कई जिलों को मिले नए SP

Haryana IPS Transfer List: हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 29 IPS और एक HPS अधिकारी समेत कुल 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में करनाल, पानीपत, पलवल, भिवानी और नारनौल जैसे महत्वपूर्ण जिलों को नए एसपी मिले हैं।

Haryana Police Transfer 2026: हरियाणा में पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने 29 IPS और एक HPS अधिकारी समेत कुल 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदला गया है। इसके साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स (STF) में भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इस बदलाव का असर करनाल, पानीपत, पलवल, भिवानी और नारनौल जैसे महत्वपूर्ण जिलों की पुलिस व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार के इस फैसले को पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर STF में अधिकारियों की नई नियुक्तियों से संगठित अपराध और गंभीर आपराधिक मामलों पर कार्रवाई को तेज करने का संकेत मिलता है।

कई जिलों को मिले नए एसपी

तबादला आदेश के तहत करनाल को नए SP करण गोयल मिले हैं। दीप्ति गर्ग को पानीपत का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। करनाल के मौजूदा SP नरेंद्र बिजारणियां को अब SP, STF की जिम्मेदारी दी गई है। फेरबदल का असर दक्षिण और मध्य हरियाणा के कई जिलों पर भी पड़ा है। आदेश के अनुसार मेधा भूषण को पलवल का SP, मयंक मिश्रा को भिवानी का SP और प्रबीना पी को नारनौल का SP नियुक्त किया गया है। नए अधिकारियों की नियुक्ति से इन जिलों की पुलिस व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है।

नरेंद्र बिजारणियां को STF की जिम्मेदारी

इस तबादला सूची का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्पेशल टास्क फोर्स से जुड़ा है। करनाल के SP नरेंद्र बिजारणियां को STF में SP बनाया गया है। इसके अलावा IPS सुमित कुमार को भी SP, STF की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में STF का काम गंभीर और संगठित अपराध से जुड़े मामलों पर कार्रवाई करना है। ऐसे मामलों में गैंग, हथियार, ड्रग्स और अन्य बड़े आपराधिक नेटवर्क की जांच शामिल हो सकती है।

कानून-व्यवस्था पर सरकार का फोकस

एक साथ बड़ी संख्या में IPS अधिकारियों के तबादले से साफ है कि सरकार पुलिस प्रशासन में फील्ड स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय करना चाहती है। जिलों में SP बदलने का सीधा असर स्थानीय पुलिस की प्राथमिकताओं पर पड़ता है। नए अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था को लेकर नई रणनीति लागू कर सकते हैं। खासकर करनाल और पानीपत जैसे जिलों में पुलिस नेतृत्व में बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों जिले राज्य के प्रमुख शहरी और आर्थिक क्षेत्रों में शामिल हैं, जहां यातायात, संपत्ति अपराध, साइबर अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की निगरानी जरूरी रहती है।

संदीप खिरवार को CRPF में बड़ी जिम्मेदारी

तबादला और नियुक्ति सूची में IPS अधिकारी संदीप खिरवार का नाम भी महत्वपूर्ण है। उन्हें CRPF में ADG पद से पदोन्नत कर Special Director General (SDG), CRPF बनाया गया है। यह बदलाव हरियाणा पुलिस कैडर के वरिष्ठ अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण पदोन्नति है। इससे केंद्रीय अर्धसैनिक बल में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हालांकि, उनका पदस्थापन राज्य पुलिस के जिला स्तर के बदलावों से अलग है।