Haryana Accident: फतेहाबाद में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर, पंप संचालक की मौत

Fatehabad Car Accident: हरियाणा के फतेहाबाद में मंगलवार देर रात कार और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक और गांव धांगड़ में पेट्रोल पंप संचालक हरनाम सिंह की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

Fatehabad Road Accident: हरियाणा के फतेहाबाद में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में पेट्रोल पंप संचालक की मौत हो गई। सेक्टर-3 से भूना रोड की ओर जाने वाले रोड पर कार और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक हरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है।

भूना रोड पर हुआ भीषण हादसा

जानकारी के अनुसार सेक्टर-3 निवासी हरनाम सिंह मंगलवार रात अपनी कार से भूना रोड की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार भूना रोड पर पहुंची, उसी दौरान भूना की तरफ से तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने घायल हरनाम सिंह को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत

हरनाम सिंह को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी जांच की। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि हरनाम सिंह फतेहाबाद के सेक्टर-3 के निवासी थे और गांव धांगड़ में उनका पेट्रोल पंप भी है। उनकी अचानक हुई मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

CCTV फुटेज से हादसे की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने हादसे से संबंधित CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टक्कर किस परिस्थिति में हुई और हादसे के समय दोनों वाहनों की रफ्तार कितनी थी। पुलिस दुर्घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस ने हरनाम सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।