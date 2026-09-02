Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना-चांदी के दाम ने किया हैरान, खरीदारी से पहले जानें नया रेट

Haryana Gold Silver Price 2 September 2026: आज 2 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,485 और 24 कैरेट ₹15,209 प्रति ग्राम रहा. चांदी का भाव शहर के अनुसार ₹2.50 लाख से ₹2.71 लाख प्रति किलो के बीच रहा.

Haryana Gold Silver Price 2 September 2026: हरियाणा में आज, 2 सितंबर 2026, सोने और चांदी की कीमतों पर बाजार की नजर बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,485 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना ₹15,209 प्रति ग्राम के आसपास है. वहीं चांदी की कीमत शहर और स्थानीय बाजार के हिसाब से अलग-अलग दर्ज की गई है.

22 कैरेट सोने का आज का भाव

22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए अधिक इस्तेमाल किया जाता है. हरियाणा में आज इसकी कीमत लगभग ₹14,485 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,44,850 बैठती है.

BankBazaar के अनुसार, “10 grams. ₹ 1,44,850.” 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम भाव के तौर पर दर्ज किया गया है.

24 कैरेट सोने की कीमत

24 कैरेट को सोने का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है. 2 सितंबर को हरियाणा में इसका भाव लगभग ₹15,209 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,52,090 है.

18 कैरेट सोने का रेट

18 कैरेट सोने की कीमत 22 और 24 कैरेट की तुलना में कम है. राज्य में इसका भाव लगभग ₹11,851 प्रति ग्राम यानी ₹1,18,510 प्रति 10 ग्राम बताया गया है.

हरियाणा में चांदी का भाव

चांदी के बाजार भाव में शहर के अनुसार अंतर देखने को मिल रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में चांदी करीब ₹2,50,000 से ₹2,71,900 प्रति किलोग्राम के बीच है. गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला जैसे शहरों के स्थानीय बाजारों में कीमत अलग हो सकती है.

सोने-चांदी की खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना उचित रहेगा, क्योंकि बाजार दरों में दिन के दौरान बदलाव संभव है.