Haryana Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! आज कितना महंगा है गोल्ड-सिल्वर

Haryana Gold Silver Price Today 8 September 2026: 8 सितंबर 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,230 और 24 कैरेट ₹14,942 प्रति ग्राम रहा. चांदी ने भी काटा बवाल.

Haryana Gold Silver Price Today 8 September 2026: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए 8 सितंबर 2026 का दिन अहम है. राज्य में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,230 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना ₹14,942 प्रति ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है. वहीं, चांदी की कीमत स्थानीय बाजार और जिले के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है.

हरियाणा में आज सोने का भाव

आज हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,230 प्रति ग्राम के स्तर पर है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है, क्योंकि इसमें शुद्धता और मजबूती का संतुलन रहता है.

दूसरी ओर, 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,942 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश तथा सोने के सिक्कों या बार के लिए किया जाता है.

चांदी की कीमत में भी स्थानीय अंतर

हरियाणा में आज चांदी का भाव करीब ₹255 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,550 बैठती है. वहीं, एक किलोग्राम चांदी का भाव करीब ₹2,55,000 से ₹2,66,900 के बीच है.

चांदी की कीमत में जिले के अनुसार मामूली अंतर देखने को मिल सकता है. गुरुग्राम और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में स्थानीय बाजार की परिस्थितियों के कारण भाव अलग हो सकते हैं.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना या चांदी खरीदते समय केवल बाजार भाव पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से अंतिम कीमत और बिल की जानकारी जरूर लें.