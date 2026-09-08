KMP Expressway Accident: बहादुरगढ़ में KMP एक्सप्रेसवे पर पिकअप और कैंटर की टक्कर, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 24 घायल

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Amit Upadhyay
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KMP Expressway Accident in Haryana: बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव के पास KMP एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बहादुरगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।

Bahadurgarh KMP Expressway Accident: हरियाणा के बहादुरगढ़ में मंगलवार को कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। मांडोठी गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप गाड़ी की कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत इलाज के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। इनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर बताई गई है। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है।

गोगामेड़ी धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु

बताया गया है कि पिकअप में सवार श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी से राजस्थान के गोगामेड़ी धाम गए थे। सभी श्रद्धालु दर्शन के बाद पिकअप से अपने घर लौट रहे थे। घर वापस आते समय जब पिकअप KMP एक्सप्रेसवे पर मांडोठी गांव के पास पहुंची, तभी उसकी कैंटर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप में बैठे कई लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस और राहत टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। हादसे में दो श्रद्धालुओं की जान चली गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया है।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जाम खुलवाया

हादसे के बाद KMP एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात को दोबारा सुचारू कराया गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों वाहनों की टक्कर किस वजह से हुई। मौके से जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस की जांच के बाद हादसे की पूरी वजह सामने आने की उम्मीद है।