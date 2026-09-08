Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज रात 22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन, कई सड़कों पर आवाजाही बंद, चेक करें एडवाइजरी

Delhi Traffic Alert 8 September: ब्रिक्स समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में 8 सितंबर की रात मोटर कारकेड रिहर्सल के कारण ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। मंगलवार शाम 7:45 बजे से रात 10 बजे तक 22 जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। कई रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी।

Delhi Traffic Advisory Today: दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन 11 से 13 सितंबर के बीच होना है। सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की कई स्तरों पर तैयारी की जा रही है। इसी के तहत मंगलवार रात मोटर कारकेड रिहर्सल होगा। इसके लिए राजधानी में 8 सिंतबर को शाम 7:45 बजे से रात 10 बजे तक कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। कई सड़कों पर सामान्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। वाहन चालकों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया है कि मोटर कारकेड रिहर्सल के दौरान 22 डायवर्जन पॉइंट्स और 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा।

आज रात किन इलाकों में ज्यादा असर?

रिहर्सल के दौरान नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली से जुड़े कई प्रमुख कॉरिडोर पर यातायात प्रभावित हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस की पहले जारी एडवाइजरी में सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्य मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड और प्रेस एन्क्लेव रोड जैसे रास्तों को प्रभावित मार्गों में शामिल किया गया था। मंगलवार शाम ऑफिस से लौटने वाले या रात में नई दिल्ली, इंडिया गेट, प्रगति मैदान, मंडी हाउस, लोधी रोड और मथुरा रोड की ओर जाने वाले लोगों को सावधानी बरतनी होगी।

22 डायवर्जन पॉइंट्स पर बदलेगा ट्रैफिक

ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था के तहत करीब 22 प्रमुख स्थानों पर यातायात को कंट्रोल या डायवर्ट किया जा सकता है। ट्रैफिक एडवाइजरी में डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, रामचरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कनॉट प्लेस क्षेत्र, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल के आसपास, वंदे मातरम मार्ग, धौला कुआं, मोती बाग फ्लाईओवर, लोधी रोड, नीला गुंबद और रिंग रोड-भैरों मार्ग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल किया गया था। रिहर्सल के दौरान कारकेड की आवाजाही के हिसाब से कुछ रास्तों पर वाहनों को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है। इसके बाद ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की तरफ भेजा जाएगा। इसलिए किसी एक रास्ते पर अचानक रुकावट आने की स्थिति में आसपास की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है।

🌍 BRICS SUMMIT 2026 | PLAN BEFORE YOU MOVE 11–13 September Travelling to work, the airport, railway station or across New Delhi? 📱 CHECK BEFORE YOU LEAVE 🛣️ Affected Roads

🚧 Diversion Points

🗺️ Alternate Routes

✈️ Airport Routes

🚇 Metro/Public Transport ⏱️ Keep extra… pic.twitter.com/5PZ7PrdCQs — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 7, 2026

मथुरा रोड और रिंग रोड पर रखें खास नजर

मथुरा रोड और उसके आसपास ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष असर पड़ सकता है। एडवाइजरी के अनुसार भारत मंडपम की तरफ जाने वाले यातायात को लोधी रोड, नीला गुंबद, बारापुल्ला फ्लाईओवर और अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जा सकता है। वहीं नीला गुंबद और ओबेरॉय फ्लाईओवर के आसपास भी ट्रैफिक को वैकल्पिक रास्तों से निकालने की व्यवस्था बताई गई थी। रिंग रोड-भैरों मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों के लिए भी डायवर्जन व्यवस्था महत्वपूर्ण है। भैरों मार्ग की ओर जाने वाले ट्रैफिक को आवश्यकता के अनुसार रिंग रोड के रास्ते सराय काले खां या राजघाट की दिशा में भेजा जा सकता है।

मंडी हाउस और बाराखंभा रोड पर भी असर

मध्य दिल्ली में मंडी हाउस, फिरोजशाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग के आसपास ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में मंडी हाउस से कनॉट प्लेस या इंडिया गेट की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा। एडवाइजरी में मंडी हाउस के आसपास यातायात को बाराखंभा रोड और सिकंदरा रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों की तरफ डायवर्ट करने का प्रावधान बताया गया था।

गुरुग्राम और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए सलाह

दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम हिस्से और धौला कुआं से होकर एयरपोर्ट या गुरुग्राम की ओर जाने वाले लोगों को भी अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। पिछली ट्रैफिक एडवाइजरी में एयरपोर्ट और गुरुग्राम की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित कॉरिडोर से बचने तथा NH-48 और राव तुलाराम मार्ग जैसे वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने की सलाह दी गई थी। अगर आपकी फ्लाइट, ट्रेन या कोई जरूरी अपॉइंटमेंट है, तो आखिरी समय पर निकलने के बजाय पहले ही यात्रा शुरू करना बेहतर होगा। कारकेड रिहर्सल के दौरान ट्रैफिक रोक-रोककर चलाया जा सकता है, जिससे सामान्य यात्रा समय बढ़ सकता है।

रेलवे स्टेशन और जरूरी सेवाओं के लिए क्या करें?

ब्रिक्स समिट की तैयारियों के दौरान नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए भी रूट प्लानिंग महत्वपूर्ण है। हालिया ट्रैफिक एडवाइजरी में रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जाने वालों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी गई थी। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना हो तो यात्रा से पहले लाइव ट्रैफिक स्थिति जांचना और पर्याप्त अतिरिक्त समय रखना समझदारी होगी। खासकर नई दिल्ली और मध्य दिल्ली से होकर जाने वाले यात्रियों को अचानक होने वाले डायवर्जन को ध्यान में रखना चाहिए।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित सड़कों पर अनावश्यक यात्रा से बचें और संभव हो तो दिल्ली मेट्रो तथा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। जारी एडवाइजरी में भी यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करने, अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। निजी वाहन से निकलना जरूरी हो तो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और किसी बैरिकेड या प्रतिबंधित रास्ते को पार करने की कोशिश न करें। आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों की आवाजाही के लिए व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दी जाएगी।