Himachal Paneer Ban: हिमाचल में वेजिटेबल फैट से बना पनीर बैन, सुक्खू सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

Himachal Paneer Ban News: हिमाचल सरकार ने वेजिटेबल फैट से बनाए जा रहे पनीर पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल और अन्य नॉन-डेयरी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था। अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरर्स, कैंटीन और हॉस्टल भी जांच के दायरे में होंगे।

Paneer Ban in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नकली पनीर पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐसे प्रोडक्ट के निर्माण और बिक्री पर रोक लगा दी है, जिन्हें पनीर के नाम पर बेचा जा रहा है। आसान भाषा में कहें, तो सरकार ने ऐसे पनीर पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे बनाने में दूध की जगह वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट या अन्य नॉन-डेयरी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पनीर को एनालॉग पनीर भी कहा जाता है। हिमाचल सरकार का यह आदेश एक साल तक लागू रहेगा। यह कार्रवाई सिर्फ दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगी। पनीर बनाने वाली यूनिट, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग कारोबार, कैंटीन, हॉस्टल, मेस और क्लाउड किचन भी इसके दायरे में होंगे।

हिमाचल में क्यों लिया गया यह फैसला?

खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पनीर और पनीर जैसे दिखने वाले उत्पादों की जांच की थी। इस दौरान कई सैंपल तय खाद्य मानकों के मुताबिक नहीं पाए गए। कुछ सैंपल सब-स्टैंडर्ड यानी तय गुणवत्ता से कम पाए गए, जबकि कुछ को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया। विभाग को ऐसे मामले भी मिले, जहां दूसरे पदार्थों से तैयार प्रोडक्ट को सही नाम और जानकारी के बिना पनीर के तौर पर बेचा जा रहा था। सबसे बड़ी समस्या उन उत्पादों को लेकर सामने आई, जिनमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति फैट का इस्तेमाल किया गया था।

एनालॉग पनीर क्या होता है?

साधारण भाषा में समझें तो असली पनीर दूध से बनाया जाता है। वहीं एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर दिखने और बनावट में असली पनीर जैसा हो सकता है। इसे बनाने में दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति तेल, वनस्पति फैट, स्टार्च और अन्य गैर-डेयरी पदार्थ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हाल के महीनों में कई राज्यों ने ऐसे प्रोडक्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में भी खाद्य सुरक्षा जांच के बाद एक साल के लिए एनालॉग पनीर के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई है।

जांच के दौरान क्या मिला?

हिमाचल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों से पनीर और पनीर जैसे उत्पादों के सैंपल लिए। जांच में कुछ उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। विभाग को कुछ जगहों पर यह भी मिला कि उत्पादों के साथ सही लेबल, जरूरी जानकारी, बिल और खरीद से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उत्पाद कहां से आया और उसे बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल किया गया। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी खाद्य पदार्थ की सामग्री और स्रोत की जानकारी न होने पर उसकी गुणवत्ता की जांच करना मुश्किल हो जाता है।

कहां-कहां लागू होगा यह नियम

यह आदेश केवल पनीर बनाने वाली कंपनियों या दुकानदारों के लिए नहीं है। इसका असर उन सभी कारोबारों पर पड़ेगा, जहां पनीर का इस्तेमाल या बिक्री होती है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरर्स, कैंटीन, मेस, हॉस्टल, क्लाउड किचन, पनीर निर्माता और विक्रेता शामिल हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट या ढाबा गैर-डेयरी फैट से बना उत्पाद इस्तेमाल कर रहा है और उसे पनीर के नाम से बेच रहा है, तो अधिकारी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है। गैर-डेयरी उत्पाद बनाना और बेचना गैरकानूनी नहीं होता। समस्या तब होती है जब ऐसे उत्पाद को गलत नाम से असली पनीर के रूप में बेचा जाए या उसकी सामग्री के बारे में सही जानकारी न दी जाए। FSSAI ने भी 2026 में खाद्य कारोबारियों को चीज एनालॉग जैसे उत्पादों की सही और स्पष्ट लेबलिंग को लेकर निर्देश दिए थे।