Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में सोना-चांदी हुआ महंगा? 24 कैरेट और 22 कैरेट के नए रेट जारी

Haryana Gold Silver Price 9 September 2026: हरियाणा में आज, 9 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में स्थानीय स्तर पर अंतर देखने को मिल रहा है. राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,057 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,340 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी की कीमत अलग-अलग जिलों में अलग होने के कारण करीब ₹2,39,401 से लेकर ₹2,66,900 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है.
24 कैरेट सोने का भाव
आज हरियाणा में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹15,057 प्रति ग्राम है. यह सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला माना जाता है और आमतौर पर निवेश के लिहाज से इसकी मांग अधिक रहती है.
22 कैरेट सोने की कीमत
हरियाणा में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,340 प्रति ग्राम है. 22 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मिलावट होने के कारण इसकी शुद्धता 24 कैरेट की तुलना में कम होती है. आभूषणों के निर्माण में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है.
हरियाणा में चांदी के दाम
चांदी की कीमतों में जिले के अनुसार उल्लेखनीय अंतर देखा जा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव करीब ₹2,39,401 प्रति किलोग्राम से शुरू होकर कुछ क्षेत्रों में ₹2,66,900 प्रति किलोग्राम तक पहुंच रहा है.