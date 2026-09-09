Gurugram Murder News: गुरुग्राम में PG संचालक को घर के अंदर गोली मारी, पैसों के विवाद में हत्या का आरोप

Gurugram PG Operator Murder: गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित आचार्यपुरी में पैसों के विवाद में PG संचालक हेमंत कौशिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय उनकी पत्नी और तीन बच्चे घर में मौजूद थे। अस्पताल में इलाज के दौरान हेमंत की मौत हो गई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

PG Operator Killed in Gurugram: गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित आचार्यपुरी में पैसों के विवाद को लेकर एक PG संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय हेमंत कौशिक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम हेमंत को गोली मारी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला पैसों के लेनदेन से जुड़ा सामने आया है। आरोप है कि भिवानी निवासी रिटायर्ड फौजी अमरजीत ग्रेवाल ने हेमंत पर गोली चलाई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

डेढ़ लाख रुपये के लेनदेन को लेकर था विवाद

परिजनों और हेमंत के दोस्त के अनुसार हेमंत ने अमरजीत से करीब 1.5 लाख रुपये उधार लिए थे। मंगलवार शाम अमरजीत इसी रकम को वापस लेने के लिए हेमंत के घर पहुंचा था। बताया गया है कि बातचीत के दौरान हेमंत ने पैसे लौटाने के लिए कुछ समय मांगा। उन्होंने करीब आठ दिन की मोहलत देने की बात कही। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने हेमंत के माथे में गोली मार दी। वारदात के समय हेमंत की पत्नी और उनके तीन बच्चे घर में मौजूद थे। गोली लगने के बाद हेमंत जमीन पर गिर पड़े। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पहले उन्हें सेक्टर-14 के कल्याणी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

PG के साथ किराए का काम करते थे हेमंत

हेमंत कौशिक आचार्यपुरी में PG चलाते थे। इसके साथ ही वह किराए से जुड़े काम भी करते थे। वह पत्नी और तीन बच्चों के साथ घर की तीसरी मंजिल पर रहते थे। परिवार में उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। उनकी मां और छोटा भाई भी उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम है। परिजनों का कहना है कि आरोपी अपने साथ पिस्टल लेकर आया था और बातचीत से पहले ही उसने टेबल पर पिस्टल रख दी थी। बातचीत के दौरान ही अचानक विवाद बढ़ा और उसने हेमंत के माथे में गोली मार दी।

पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपी की तलाश में जुटी है। सेक्टर-14 थाना प्रभारी अमित कुमार के अनुसार हेमंत और आरोपी के बीच पैसों को लेकर विवाद था। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ा और फायरिंग की घटना हुई। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि पैसे का विवाद कब से चल रहा था और घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी।