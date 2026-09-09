Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोने के नए रेट जारी, खरीदने से पहले जरूर देखें

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 9 September 2026: आज 9 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,340 और 24 कैरेट सोना ₹15,057 प्रति ग्राम है. चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम दर्ज हुआ.

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 9 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 9 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतें निवेशकों और आभूषण खरीदारों के लिए अहम बनी हुई हैं. आज राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,340 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,057 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम है.

हिमाचल प्रदेश में सोने की कीमत

आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है. 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर आभूषण बनाने में अधिक किया जाता है, जबकि 24 कैरेट सोना अपनी अधिक शुद्धता के कारण निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है.

आज के हिसाब से 10 ग्राम सोने की कीमत इस प्रकार है:

– 22 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,43,400

– 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹1,50,570

इस तरह 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के बीच 10 ग्राम पर ₹7,170 का अंतर है.

हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत पर भी बाजार की नजर बनी हुई है. 9 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम है और 1 किलोग्राम: ₹2,55,000 की है.