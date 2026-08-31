Haryana Gold Silver Price Today: हरियाणा में आज क्या भाव मिल रहा सोना-चांदी, जानें ताजा रेट

Haryana Gold Silver Price 31 August 2026: हरियाणा में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए 31 अगस्त 2026 के भाव सामने आ गए हैं. आज राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹15,823 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, 22 कैरेट सोना लगभग ₹14,504 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. दूसरी ओर, चांदी की कीमत करीब ₹254.90 प्रति ग्राम यानी ₹2,54,900 प्रति किलोग्राम है.
24 कैरेट सोने का आज का भाव
24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध श्रेणी का सोना माना जाता है और इसकी कीमत आमतौर पर 22 कैरेट सोने की तुलना में अधिक होती है. हरियाणा में 31 अगस्त को 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,823 प्रति ग्राम है. इसके हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,58,230 बैठती है.
22 कैरेट गोल्ड की कीमत
आभूषण खरीदने वालों के बीच 22 कैरेट सोने की मांग काफी रहती है. आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने का रेट ₹14,504 प्रति ग्राम है. वहीं, 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदने पर करीब ₹1,45,040 खर्च करने होंगे.
हरियाणा में चांदी का भाव
सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत भी निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है. 31 अगस्त 2026 को हरियाणा में चांदी का भाव लगभग ₹254.90 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,54,900 तक पहुंच गई है.
आज के प्रमुख रेट एक नजर में
24 कैरेट सोना: ₹15,823 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹14,504 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,58,230 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,45,040 प्रति 10 ग्राम
चांदी: ₹254.90 प्रति ग्राम
चांदी: ₹2,54,900 प्रति किलोग्राम
सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय बाजार में लागू अतिरिक्त शुल्क और अंतिम बिक्री कीमत की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा.