Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी के भाव में बड़ा अपडेट, जानें 24 कैरेट का हाल

Himachal Pradesh Gold Silver Price Today 31 August 2026: हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में निवेशकों और खरीदारों की खास दिलचस्पी बनी हुई है. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹15,335 प्रति ग्राम है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,605 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है.
24 कैरेट सोने का आज का भाव
31 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत करीब ₹15,335 प्रति ग्राम है. इस हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,53,350 बैठती है. 24 कैरेट सोना अपनी उच्च शुद्धता के कारण निवेश के लिहाज से प्रमुख विकल्प माना जाता है.
22 कैरेट गोल्ड की कीमत
राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,605 प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने के लिए लगभग ₹1,46,050 चुकाने पड़ सकते हैं. आमतौर पर सोने के आभूषणों में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल अधिक किया जाता है.
18 कैरेट सोने का रेट
वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹11,501 प्रति ग्राम बताई गई है. 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा 22 और 24 कैरेट की तुलना में कम होती है, जिसके कारण इसकी कीमत भी अपेक्षाकृत कम रहती है.
हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव
चांदी की बात करें तो 31 अगस्त 2026 को इसका भाव करीब ₹255 से ₹260 प्रति ग्राम के बीच है. इस आधार पर एक किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹2,55,000 बताई गई है. चांदी की कीमत में स्थानीय बाजार और कारोबार के अनुसार मामूली अंतर संभव है.
आज के प्रमुख रेट एक नजर में
24 कैरेट सोना: ₹15,335 प्रति ग्राम
24 कैरेट सोना: ₹1,53,350 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹14,605 प्रति ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,46,050 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹11,501 प्रति ग्राम
चांदी: ₹255–₹260 प्रति ग्राम
चांदी: ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम
नोट: दिए गए भाव लगभग हैं. वास्तविक खरीदारी के समय स्थानीय बाजार, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत अलग हो सकती है.