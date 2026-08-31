IMD Weather Update: आज दिल्ली में बरसेंगे बादल ! हरियाणा-पंजाब में बूंदाबांदी, हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Monsoon Update Today: देश के कई हिस्सों में 31 अगस्त को मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल में भारी बारिश की संभावना है। IMD के अनुसार उत्तराखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश जारी रहेगी।

IMD Weather Update 31 August 2026: अगस्त के आखिरी दिन देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में आज कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पूर्वी और मध्य भारत के कई राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। IMD के ताजा बुलेटिन के अनुसार पश्चिमी छोर पर मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है। वहीं उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में बना लो प्रेशर एरिया पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका असर पूर्वी और मध्य भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आज देशभर में कैसा रहेगा मौसम।

दिल्ली में उमस के बीच बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में दिन की शुरुआत उमस और आंशिक रूप से धुंधले आसमान के साथ हो सकती है। दिन में बादल आने-जाने और कहीं-कहीं बारिश होने से तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधि जारी रहने के संकेत हैं। IMD के स्थानीय पूर्वानुमान के मुताबिक सितंबर की शुरुआत में दिल्ली में बारिश के दौर बढ़ सकते हैं।

हरियाणा के कई जिलों में छिटपुट बारिश

हरियाणा में 31 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। IMD ने हरियाणा के लिए 31 अगस्त को कोई चेतावनी जारी नहीं की है। राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकूला में मौसम बदलता रह सकता है। कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालिया IMD रिपोर्ट में हरियाणा में 30 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई थी।

पंजाब में बादल छाए रहने और बारिश के आसार

पंजाब में भी 31 अगस्त को मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना नहीं है। IMD ने राज्य में 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि 31 अगस्त के लिए पंजाब में कोई विशेष मौसम चेतावनी नहीं है। राज्य के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, तरनतारन और मलेरकोटला में बादल और छिटपुट बारिश की स्थिति बन सकती है। दिन के तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है।

हिमाचल में 31 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से मौसम ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। IMD के अनुसार राज्य में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के दौरान स्थानीय स्तर पर भूस्खलन, सड़क पर मलबा आने और फिसलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर भारी बारिश वाले इलाकों में स्थानीय प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना जरूरी होगा।

भारत के बाकी हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच काफी व्यापक बारिश का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी 30 अगस्त से 5 सितंबर तक व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 5 सितंबर तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश और 31 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान गरज-चमक की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 31 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में 1 से 5 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ अत्यधिक भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 30-31 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने का अनुमान है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में 30-31 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच भारी बारिश का दौर रह सकता है। ओडिशा में 30 और 31 अगस्त को भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। बिहार में 31 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान बारिश हो सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक व्यापक बारिश का अनुमान है। असम-मेघालय में 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी भारत में कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ और मराठवाड़ा में छिटपुट बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, केरल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश और कुछ इलाकों में गरज-चमक की संभावना है।