Himachal Pradesh Landslide: हिमाचल के चंबा में दरका पहाड़, भूस्खलन से सड़क पूरी तरह बंद, दिल दहला देगा वीडियो

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Amit Upadhyay
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Landslide in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। भटियात क्षेत्र के लाहड़ू-द्रम्मन मार्ग पर पनियाली के पास पहाड़ी दरकने से लाहड़ू-सिहुंता सड़क बंद हो गई। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिले में राहत और सड़क बहाली का काम तेज कर दिया गया है।
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हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Chamba Landslide Updates: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गई हैं। ताजा मामला भटियात क्षेत्र का है, जहां लाहड़ू-द्रम्मन मार्ग पर पनियाली स्थित काली माता मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ। इसके चलते लाहड़ू-सिहुंता रोड पूरी तरह बंद हो गया है। भूस्खलन के दौरान पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें पहाड़ से मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में लोगों की घबराहट और चीख-पुकार भी सुनाई दे रही है। घटना के बाद इलाके में लोगों में डर का माहौल है।

कई इलाकों में सड़कें प्रभावित

चंबा जिले के अलग-अलग हिस्सों से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी बारिश के कारण कई जगह पहाड़ दरकने और सड़कों पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है। कुछ प्रभावित क्षेत्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आए हैं, जिनमें बारिश के कारण हुए नुकसान को देखा जा सकता है। प्रशासन की टीमें प्रभावित सड़कों को खोलने में जुटी हुई हैं। विभाग की ओर से कई स्थानों पर जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, ताकि मलबा हटाकर यातायात बहाल किया जा सके। हालांकि लगातार बारिश और नए भूस्खलन की घटनाओं के कारण सड़क खोलने के काम में परेशानी आ रही है।

देखें लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो

प्रशासन की सावधानी की अपील

मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और नदी-नालों, कमजोर पहाड़ी क्षेत्रों तथा भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करें।

20 और 21 जुलाई को रेड अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए चंबा जिले में 20 और 21 जुलाई के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन, सड़क अवरोध और अन्य प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मानसून के दौरान भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बन जाता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं सड़क बहाली का काम जारी है।