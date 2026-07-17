Gold-Silver Price Today 17 July 2026: सोना खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! आज सस्ता हुआ गोल्ड, जानें अपने शहरों के ताजा रेट

Gold-Silver Price Today 17 July 2026: आज 17 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी के ताजा भाव जानें.

Gold-Silver Price Today 17 July 2026: घरेलू और वैश्विक बाजार में लगातार बदलते आर्थिक हालात का असर सोने और चांदी की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है. पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सर्राफा बाजार में भी हलचल बनी हुई है. हालांकि, आज यानी 17 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को कुछ राहत मिली है. आइए जानते हैं देश के मेन शहरों में आज 22 और 24 कैरेट सोने के साथ चांदी का ताजा भाव.

दिल्ली में आज सोने और चांदी का रेट (Gold-Silver Rate Today 17 July 2026)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,43,430 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, 22 कैरेट सोना 1,31,490 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. चांदी की कीमत भी लगभग 2,34,900 से 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

मुंबई और कोलकाता में सोने का ताजा भाव

मुंबई और कोलकाता में आज सोने की कीमतें लगभग समान स्तर पर दर्ज की गई हैं. दोनों शहरों में 24 कैरेट सोना 1,43,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है. वहीं, चांदी का रेट करीब 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम है.

चेन्नई में कितना है सोने का भाव?

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,43,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,31,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. यहां चांदी की कीमत लगभग 2,35,000 से 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

पुणे और बेंगलुरु में गोल्ड-सिल्वर प्राइस

पुणे और बेंगलुरु में भी आज सोने के दाम एक समान हैं. 24 कैरेट सोना 1,43,280 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,31,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर उपलब्ध है. वहीं, चांदी की कीमत लगभग 2,34,900 से 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली. हाजिर सोना करीब 4,030.84 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार की कीमतों पर भी पड़ता है, इसलिए आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है.