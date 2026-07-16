Gold-Silver Rate Today 16 July 2026: आज फिर धड़ाम हुए सोने के रेट, जानें क्या है चांदी का हाल

Gold-Silver Rate Today 16 July 2026: | Aaj Ka Sone Chandi Ka Rate 16 July 2026: 16 जुलाई को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. 24, 22 और 18 कैरेट सोना सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के भाव में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली. जानिए आज के ताजा गोल्ड-सिल्वर रेट.

Gold-Silver Rate Today 16 July 2026: देश के सर्राफा बाजार में 16 जुलाई को सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की मजबूती देखने को मिली, लेकिन इसका असर घरेलू बाजार पर नहीं पड़ा. इसके विपरीत भारत में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट तीनों श्रेणियों के सोने के दाम घटे हैं. वहीं चांदी की कीमत में आज अच्छी बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों की नजरें एक बार फिर कीमती धातुओं पर टिक गई हैं.

24 कैरेट सोने का ताजा भाव

आज 24 कैरेट सोना 510 रुपये सस्ता होकर 1,42,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,42,730 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. हालांकि अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंज (COMEX) पर सोना 0.37% की तेजी के साथ 4,066.80 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में 0.36% की गिरावट दर्ज की गई.

22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी घटे

24 कैरेट के साथ-साथ अन्य श्रेणियों के सोने में भी नरमी बनी हुई है. 22 कैरेट सोने का भाव 410 रुपये घटकर 1,31,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि मंगलवार को इसका रेट 1,31,410 रुपये था. वहीं 18 कैरेट सोना भी 380 रुपये सस्ता होकर 1,06,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,07,045 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

आज के सोने के रेट (Gold Rate Today 16 July 2026)

दिल्ली के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,43,730 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,760 है.

मुंबई के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,43,580 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,610 है.

कोलकाता के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,43,580 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,31,610 है.

पंजाब के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,39,230 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,600 है.

हरियाणा के रेट

24 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,39,230 है.

22 कैरेट- 10 ग्राम सोने के रेट आज ₹1,32,600 है.

चांदी की कीमत में जोरदार बढ़ोतरी

सोने के विपरीत चांदी की कीमत में आज अच्छी तेजी दर्ज की गई है. घरेलू बाजार में चांदी करीब 2,500 रुपये महंगी होकर 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में भी चांदी 0.21% की बढ़त के साथ 59.23 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस पर कारोबार कर रही है, जिससे इसकी कीमतों को समर्थन मिल रहा है.