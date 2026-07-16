- पुलिस ने किया सुरक्षा और ट्रैफिक से जुड़ी पाबंदियों का ऐलान
PM Modi, (आज समाज), चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले चंडीगढ़ पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। शुक्रवार को शहर में आने-जाने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे खासकर दोपहर के समय कुछ खास सड़कों पर जाने से बचें। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर अस्थायी रूप से बंद रहने वाली सड़कों और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी भी दी गई है। (PM Modi)
दोपहर तीन बजे इन रास्तों से बचने की सलाह
आधिकारिक गाइडलाइंस जारी करते हुए सुरक्षा अधिकारियों ने चंडीगढ़ निवासियों से आग्रह किया कि वे अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तय पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने नोटिस में अस्थायी तौर पर प्रभावित होने वाले खास इलाकों के बारे में बताया कि वीवीआईपी (VVIP) मूवमेंट के दौरान शुक्रवार को को चंडीगढ़-नयागांव बैरियर से पीईसी (PEC) लाइट पॉइंट होते हुए सेक्टर 2/3/10-11 चौक तक ट्रैफिक को डायवर्ट/सीमित किया जाएगा। एडवाइजरी में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे दोपहर 3:00 बजे तक इस रास्ते/सड़क का इस्तेमाल करने से बचें। (PM Modi)
लगाई जा सकती हैं अतिरिक्त पाबंदियां
अधिकारियों ने ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा है कि मुख्य रास्ते के अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दिन भर अलग-अलग सड़कों पर अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। इसमें कहा गया है कि वीवीआईपी दौरे को देखते हुए कुछ सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही सीमित/डायवर्ट की जा सकती है। इसे देखते हुए, आम जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की भीड़/परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। साथ ही, ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने का भी अनुरोध किया जाता है। (PM Modi)
सरकारी कर्मियों व आम जनता को सलाह
एडवाइजरी में लॉजिस्टिकल इंतजामों के बारे में बताया गया है कि मेहमानों, आमंत्रित लोगों और सरकारी कर्मियों से अनुरोध है कि वे अपनी गाड़ियां केवल तय पार्किंग जगहों पर ही पार्क करें। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे साइकिल ट्रैक/पैदल चलने वालों के रास्ते और ‘नो पार्किंग एरिया’ में अपनी गाड़ियां पार्क न करें या न चलाएं। ऐसा करने पर वाहनों को टो कर दिया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से सहयोग करने की अपील की है।
हरियाणा को मिलेगी हाइड्रोजन ट्रेन व कई परियोजनओं की सौगात
प्रधानमंत्री हरियाणा और चंडीगढ़ में लगभग 26,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वह जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जींद दौरे के दौरान, पीएम मोदी लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वह चंडीगढ़ में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक और जालंधर दौरे के दौरान 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाना रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ-साथ उनकी आधारशिला भी रखेंगे।
हांसी-बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग परियोजना की आधारशिला
प्रधानमंत्री 24.27 किलोमीटर लंबे हांसी-बरवाला ब्राउनफील्ड राजमार्ग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे, जो मौजूदा सड़क को पक्के किनारों (पेव्ड शोल्डर्स) के साथ 2/4-लेन कॉन्फिगरेशन में अपग्रेड करेगी। राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को और मजबूत करते हुए, प्रधानमंत्री 3,070 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
ग्रीनफील्ड दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे
प्रधानमंत्री चार-लेन वाले ग्रीनफील्ड दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के 30.9 किमी लंबे पैकेज-6 का उद्घाटन करेंगे। यह खंड विशेष रूप से भारी वाहनों के लिए आसान और तेज यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही ईंधन की खपत और वाहन संचालन लागत को भी कम करेगा। मोदी 25.2 किमी लंबे छह-लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिणी लुधियाना बाईपास के विकास की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना लुधियाना और बठिंडा के बीच यात्रा की दूरी और समय को कम करेगी
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