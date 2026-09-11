Himachal Pradesh Gold Silver Today Price: सोने-चांदी के दाम में आज बड़ा अपडेट, जानें आज का ताजा रेट

Himachal Pradesh Gold Silver Rate 11 September 2026: 11 सितंबर 2026 को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोना ₹14,355 और 24 कैरेट ₹15,073 प्रति ग्राम है.

Himachal Pradesh Gold Silver Rate 11 September 2026: हिमाचल प्रदेश में 11 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों पर खरीदारों की नजर बनी हुई है. आज 22 कैरेट सोना ₹14,355 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना ₹15,073 प्रति ग्राम के भाव पर है. सोने की शुद्धता के अनुसार दोनों कैरेट के दामों में अंतर देखने को मिल रहा है.

22 और 24 कैरेट सोने की कीमत

11 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट गोल्ड का रेट ₹14,355 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं, अधिक शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,073 प्रति ग्राम है।.

अगर 10 ग्राम के हिसाब से कीमत देखें तो 22 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,43,550, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,50,730 बैठती है. हालांकि, आभूषण खरीदते समय ग्राहकों को मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य लागू शुल्कों को भी ध्यान में रखना चाहिए.

चांदी के भाव में भी हलचल

सोने के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में चांदी की कीमत भी बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है. उपलब्ध बेंचमार्क रेट के मुताबिक चांदी करीब ₹2,34,030 प्रति यूनिट/बल्क स्केल के स्तर पर बताई गई है.

वहीं, स्थानीय ज्वेलर्स के स्तर पर चांदी का भाव करीब ₹2,550 से ₹2,570 प्रति 10 ग्राम के आसपास अलग-अलग हो सकता है. स्थानीय बाजार, ज्वेलर और खरीदारी की मात्रा के अनुसार वास्तविक कीमत में मामूली अंतर संभव है.

खरीदारी से पहले जरूर जांचें ताजा रेट

सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहक अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर से उस समय का अंतिम भाव जरूर पता कर लें. बाजार में प्रदर्शित बेस रेट और आभूषण की अंतिम कीमत अलग हो सकती है.